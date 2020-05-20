Где россияне планируют отдыхать после пандемии коронавируса

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20.05.2020, 11:06, Разное

Аналитики выяснили, где россияне планируют отдохнуть после окончания пандемии коронавируса COVID-19. Выяснилось, что большинство граждан не намерены оставаться на родине.

Так, 88% опрошенных выразили желание провести отпуск за рубежом. При этом 44% респондентов заявили о намерении поехать в страны Европы, а 23% хотели бы посетить Азию. Отдыхать в России планируют 12% участников исследования. Примечательно, что такой вариант пользуется популярностью среди россиян старше 55 лет.



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