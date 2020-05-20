Скандалы: Евгений Куйвашев стал жертвой собственного Инстаграма

20.05.2020, 11:00, Разное

Война уральских пиарщиков за предвыборный бюджет региональной власти в 2021 и 2022 годах создала конфликт между главой региона и местным бизнесом

Неисполнение губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым обещания разрешить на этой неделе в Екатеринбурге работу торговых центров грозит политическими последствиями. Разочаровавшиеся бизнесмены откажутся пополнять избирательные счета выдвинутых губернаторской командой кандидатов и участвовать в агитации за «Единую Россию». Конфликт возник на ровном месте и спровоцирован двумя пиарщиками, претендующими на предвыборный бюджет региональной власти в 2021 и 2022 годах.

Как ранее сообщало URA.RU, заявление о возобновлении работы торговых точек было опубликовано на прошлой неделе в аккаунте главы региона в Instagram, который с начала весны администрируют пиарщица Аксана Панова и политтехнолог Ринат Хазеев. Они устами губернатора анонсировали открытие с 19 мая всех магазинов и предприятий общественного питания в формате уличных кафе.

«Владельцы бизнеса — продвинутые пользователи Интернета. Лишь единицы из них видели в глаза „Областную газету“ и включали „Областное телевидение“. Зато все сидят в соцсетях. Для них данное губернатором в Instagram слово равносильно закону, в истинности которого не позволительно сомневаться, — пояснил агентству совладелец екатеринбургского торгового центра. — Поэтому они пропустили мимо ушей опубликованные 15 мая высказывания главного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских о том, что ограничения на самом деле надо усиливать. 18 мая директора ТРЦ и почти всех размещающихся в них магазинов вышли на работу чтобы подготовить торговые площади к открытию. А это огромная работа — смыть накопившуюся пыль, проверить системы вентиляции, безопасность электропроводки и многое-многое другое».

Бизнесмены были крайне удивлены, когда поздно вечером 18 мая губернатор не стал выполнять свое обещание и продлил карантинные меры (об этом был пост в Instagram).

По словам собеседника агентства, владельцы торговых площадей восприняли это как обман со стороны всей власти: «Насколько я знаю, в качестве первой ответной реакции родилась идея бойкота просьб власти о пополнении избирательных счетов „Единой России“ и ее кандидатов на выборах 2021 и 2022 года».

Некоторые бизнесмены не исключили, что вложат деньги в победу одного из оппозиционных кандидатов.

Ранее Аксана Панова и Ринат Хазеев уже размещали в губернаторском Instagram посты, создающие общественные конфликты. В одном из постов, например, говорилось о поддержке губернатором организаторов салюта в честь смерти Иосифа Сталина, что возмутило коммунистов. В другом — призыв не посещать храмы в Пасху, сделанный до окончания переговоров с екатеринбургской епархией, которая после заявления в Instagram вступила в публичный конфликт.

Политтехнолог, специалист по интернет-коммуникациям Платон Маматов считает вполне объяснимым отношение интернет-пользователей к губернаторскому Instagram как к официальному источнику информации. «Это в 90-е годы прошлого века политику для того, чтобы общаться с избирателями надо было покупать газету, телеканал или информационное агентство. В 2020 году для этого достаточно купить смартфон. И если губернатор будет сам или через доверенных лиц будет в первую очередь выкладывать свои указы в свой аккаунт в Instagram, а не отправлять их в газету или на телевидение, то именно Instagram будет восприниматься как его официальное СМИ», — говорит эксперт.

При этом, по словам Маматова, получая мощный инструмент, губернатор и его доверенные лица берут на себя серьезную ответственность: «Избиратели воспринимают власть как монолитную, не разделяя ее на губернатора, депутатов и санитарных врачей. Любые высказывания любого политика они приписывают власти в целом. И на те высказывания, которые им кажутся обманом, отвечают негативом ко всей власти. Вспомните, например, знаменитое высказывание [экс-главы свердловского департамента молодежной политики] Ольги Глацких про то, что „власть не просила вас рожать“. За эти слова пришлось отдуваться и „Единой России“, и правительству».

Дозвониться до администратора губернаторского Instagram Аксаны Пановой не удалось. Ринат Хазеев ответил на звонок, но услышав, что ему звонит журналист URA.RU, положил трубку.

Константин Джултаев