Скандалы: «Газпром» проиграл турецкий гамбит

20.05.2020, 11:00, Разное

Мощности двух газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» стали задействованы меньше чем на 10%

Стоивший 7 млрд евро трубопровод «Турецкий поток», похоже, идет к тому, чтобы разделить печальную судьбу «Северного потока-2». На фоне экономического кризиса и охлаждения отношений с Москвой, которое вылилось конфликты с российскими военными в Сирии и наемникам ЧВК «Вагнера» в Ливии, Турция резко сокращает закупки российского газа. По итогам марта поставки «Газпрома» государственной Botas и независимым турецким операторам рухнули в 7 раз, до 210 млн кубометров, следует из опубликованных во вторник данных Федеральной таможенной службы.

По сравнению с 2018 годом падение стало более чем 14-кратным: тогда за первый квартал Турция приобрела 8,8 млрд кубов (2,93 млрд в среднем в месяц).

Некогда занимавшая второе место среди крупнейших клиентов «Газпрома», Турция откатилась во второй десяток, закупив газа почти столько же, сколько Армения (193 млн кубометров), и меньше, чем, например Литва (272 млн).

Российский газ Турция заменяет сжиженным. Как отмечает Platts, в декабре прошлого года государственная Botas провела тендер на закупку 30 партий СПГ с поставкой до марта 2020 года, а месяцем ранее — еще на 70 партий с отгрузкой в 2020-23 гг.

По итогам прошлого года Турция на 13% увеличила импорт СПГ, до 9,1 млн тонн. Крупнейшими поставщиками стали Алжир (4,3 млн тонн), Катар (1,8 млн), Нигерия (1,8 млн) и США.

Поставки «Газпрома» на турецкий рынок за прошлый год рухнули на 35%, до 15 млрд кубометров — минимума более чем за 10 лет. В результате «Турецкий поток» и «Голубой поток» суммарной мощностью 35 млрд кубов остались полупустыми. В марте же мощности двух газопроводов (2,9 млрд кубов в месяц) были задействованы меньше чем на 10%.

Турция планирует наращивать закупки СПГ на спот-рынке, рассказал Reuters источник в энергетической отрасли страны. С этим, по его словам, было связно решение продлить на дней увеличить время профилактических работ на «Голубом потоке» в мае.

«Сжиженный газ сейчас значительно дешевле российского трубопроводного, поэтому поведение Турции имеет смысл», — отмечает глава исследований газового рынка Rystad Energy Карлос Торрес Диас.

По его оценке, поставки «Газпрома» обходятся Турции в 6,5 доллара за млн БТЕ (британских тепловых единиц) против 1,5-2 доллара за СПГ.

Частные турецкие импортеры газа, имеющие открытые контракты с «Газпромом» до 2035-42 гг, около двух лет нарушают условие «бери или плати», закупая меньше оговоренного объема, отмечает Platts.

Контракт с государственной Botas на 8 млрд кубометров в год истекает в 2021 году, и в Анкаре намерены добиваться ценовых уступок от «Газпрома». «Доступность дешевого СПГ и падающий спрос дают сигнал нашим трубопроводным поставщикам, что им необходимо проявить гибкость», — заявил 16 мая замминистра энергетики Алпарслан Байрактар.

В «Газпроме» готовятся к дальнейшему ухудшению ситуации на турецком направлении. «Провал во втором квартале будет еще глубже», — сказал Reuters источник в компании.

Он добавил, что общее падение поставок газа в Европу достигло 19,2% за первый квартал. По данным ФТС, Германия сократила закупки на 45% (2,67 млрд кубометров), Австрия — на 25% (820 млн кубометров).

Оригинал материала: «finanz.ru»

«finanz.ru», 19.05.20, «Топ-менеджеры скупают акции «Газпрома» накануне дивидендов»

Заместители председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова и Олег Аксютин приобрели акции компании на сумму 10,11 млн рублей и 600 тыс. рублей соответственно, следует из материалов газового холдинга.

В результате сделок доля каждого достигла 0,000232%.

Бурмистрова, ранее не владевшая акциями «Газпрома», 13 мая получила пакет в 54,922 тыс. акций. На закрытии торгов 13 мая акции холдинга оценивались в 184,2 рубля за бумагу. Таким образом, стоимость пакета, купленного Бурмистровой, может составлять 10,11 млн рублей.

Аксютин увеличил свою долю в уставном капитале компании до 0,000232% с 0,000218%. Количество приобретенных 14 мая акций оценивается в 3,31 тыс. бумаг, а стоимость пакета на момент закрытия торгов 14 мая — в 609,5 тыс. рублей.

На прошедшей неделе акционером «Газпрома» стал также зампред правления Фамил Садыгов, который получил в уставном капитале компании 0,000232%. Стоимость приобретенного пакета оценивается в 10,27 млн рублей.

Все сделки топ-менеджеров пока приносят прибыль: на прошлой неделе акции «Газпрома» деражались около отметок 184-185 рублей, а на конец торгов вторника, 19 мая, достигли 194,2 рубля.

Для Бурмистровой, купившей пакет по 184,2 рубля, это означает около полумиллиона рублей прибыли на переоценке.

Меньше чем через два месяца — 19 июля — в бумагах «Газпрома» состоится дивидендная «отсечка», определяющая состав держателей акций для получения дивидендов на общую сумму 359,8 млрд рублей. Их «Газпром» заплатит 31 июля.

В настоящее время в «Газпроме» действует программа мотивации менеджмента, которая предусматривает, что руководящие сотрудники могут приобрести акции компании за счет собственных средств или кредитов Газпромбанка.