 

50-летний Тарзан удивил поклонниц снимком «голыша» из душа

20.05.2020, 10:53, Разное

Российский актёр и стриптизёр Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, в свои 50 не перестаёт удивлять поклонниц эпатажным поведением. Сейчас в Сети бурно обсуждается новый снимок «голыша» из душа, опубликованным в Instagram-аккаунте.
Супруг певицы Наташи Королёвой всегда отличался своей незаурядностью, новое фото в обнажённом виде артист сделал в ванной комнате. На снимке бодибилдер, позируя голышом в душе, прикрывает самое сокровенное шторкой, и, судя по названию поста «А вы поёте в душе?», Тарзан решил сделать распевку. Эпатажный кумир пожелал фанатам добра и радоваться каждому дню.

Не все фолловеры по достоинству оценили выходку звезды. Многие отметили, что на фото тема раскрыта не до конца и снимок неприличный, некоторые даже заметили, что шторка помятая. Хотя большая часть, преимущественно женщины, комментируя пост, ликовали: «Какой молодец! В 50 лет выглядит лучше молодых!». В завершение ко всему Наташу Королеву и Тарзана поклонники назвали “крутой парой”.



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