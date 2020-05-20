На дне Тихого океана исследователи нашли «современный аэропорт»

20.05.2020, 10:53, Разное

Исследователь Мак Макивер нашёл на дне Тихого океана аномальное подводное сооружение, пишет FaceNews.ua. Дайвер считает, что таинственная находка напоминает современный аэропорт.

Подводный археолог-любитель изучал морское дно, ориентируясь на программу Google Планета Земля, введя координаты 6 ° 04 ‘ 56 “N, 86 ° 03’ 16 “O. Исследователь, погрузившись на подводной лодке возле побережья Коста-Рики, рядом с островом Кокос, сумел рассмотреть предметно таинственную находку. Как отмечает Мак Макивер, структура подводного сооружения, находящаяся на глубине более 1800 метров, огромных размеров (её длина превышает 120 километров).

Дайвер, сравнивая находку со дна океана с современным аэропортом, отметил, что сооружения состоят из большого количества похожих элементов. Он также рассмотрел взлётно-посадочные полосы, ширина которых составляет приблизительно 8 км. Макивер считает, что необходимо провести тщательный анализ аномальной находки, чтобы узнать: естественные ли это объекты или искусственно созданные.