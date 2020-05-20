 

ВОЗ заявила о вхождении РФ в фазу стабилизации ситуации с коронавирусом

20.05.2020, 10:53, Новости дня

Ситуация с распространением коронавируса в РФ стабилизировалась, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Похоже, что страна находится в фазе стабилизации», – цитирует ТАСС слова Вуйнович.

По ее словам, РФ использует методологию ВОЗ в подсчете статистики по коронавирусу.

«Россия использует методологию МКБ-10 и руководящие принципы ВОЗ. 16 апреля 2020 года ВОЗ опубликовала новые методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти, которые были переведены на русский язык российским Сотрудничающим центром ВОЗ по системам здравоохранения и общественному здоровью, и которые применяются в Российской Федерации, как и прочие рекомендации по кодированию других причин смерти на основе МКБ десятого пересмотра», – сказала она.

Вуйнович добавила, что эффективность использования плазмы переболевших заболеванием, вызванным коронавирусом, для лечения эпидемии будет установлена в ходе дополнительных исследований.

«Насколько мне известно, в настоящее время публикуются только отчеты наблюдений или информация по небольшим сериям случаев. Необходимы дополнительные исследования», – отметила она.

За последние сутки в РФ выявлено 8 тыс. 764 новых случая коронавируса в 84 регионах». При этом 45,9% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 9 тыс. 262 человека.

Накануне, 19 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 тыс. 263. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 499.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Стало известно о преследованиях в Литве организаторов акции «Бессмертный полк»

06.05 / Риск эпидемий увеличивает интенсивное сельское хозяйство

09.04 / Мишустин поддержал предложение ограничить рост цен на продукты

04.04 / Сокурсник Путина Швец: Уханьский институт вирусологии представляет большой интерес для спецслужб РФ

12.05 / Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом

01.04 / Пик смертей от коронавируса в США ожидается в ближайшие недели

06.04 / В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом

01.04 / Кличко заявил, что в Киеве пока не будут открывать продуктовые рынки

09.04 / ЕР предложила проработать механизм ограничения роста цен на продукты

14.05 / Постпред прокомментировал возможность открытия границ ЕС для россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска