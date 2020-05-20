Хайди Клум нашла способ сходить в салон на окрашивание, не нарушая карантина

20.05.2020, 10:50, Разное

Немецкая супермодель давно известна в fashion-индустрии не только сногсшибательной фигурой и удивительной работоспособностью, но и веселым нравом и умением брать от жизни все. Под это “все”, видимо, подпадают и салонные процедуры, от которых Хайди Клум не намерена отказываться даже в самоизоляции. И никакие закрытые кабинеты косметологов и парикмахерские ей при этом не указ. В ответ на строгие ограничения по работе подобных заведений и запреты на прикосновения она придумала свое решение проблемы – довольно забавное. И по традиции поделилась им у себя в Instagram.

На снимке, который Хайди опубликовала несколько часов назад, видно, как ее стилист по волосам Лоренцо Мартин делает ей окрашивание на свежем воздухе. При это на Лоренцо надеты не только защитные медицинские перчатки, а его лицо украшает маска – руки мужчины также продеты в отверстия… зонтика средних размеров. Последнее, по-видимому, сделано для того, чтобы не забывать о необходимой социальной дистанции ни на минуту. Сидящая при этом на стуле Хайди одета лишь в нижнее белье и колготки – что как раз продиктовано совсем не безопасностью (ведь так больше участков кожи модели открыты для прикосновений), а, видимо, очередным желанием Клум продемонстрировать свою спортивную фигуру.

Лоренцо Мартин и Хайди КлумДорогой, мы нашли способ! Главные преимущества социальной дистанции! Люблю тебя, Лоренцо!

– подписала этот снимок Хайди. На фото уже откликнулась ее коллега Наоми Кэмпбелл: комментарием “Только ты это можешь! Обожаю!”. Правда, сама Наоми вряд ли осмелится повторить подобное дома: модель известна своим довольно трепетным отношением к вопросам гигиены, а последние месяцы так и вовсе проводит в костюмах химзащиты, или выкидывая вещи, которые могут представлять (по ее мнению) угрозу для здоровья.

На жизнь же Хайди Клум карантин, судя по Instagram модели, повлиял мало: Клум продолжает выкладывать в сеть романтичные и страстные снимки с мужем Томом Каулитцем, а также ездить – конечно, с соблюдением норм безопасности – на съемки выпусков шоу Germany’s Next Topmodel, в которых участвует. Кстати, недавно визит Хайди на другое fashion-шоу Making The Cut надолго остался в памяти телезрителей: рискованный наряд Клум с довольно экстремальным декольте многих удивил. Впрочем, для самой модели такие остромодные платья в порядке вещей – как и окрашивание на природе в неглиже при помощи зонтика. Зато в одном теперь не стоит сомневаться точно: стилист по волосам Лоренцо Мартин не останется без работы, а другие его клиенты – среди которых Бритни Спирс, Анджелина Джоли и Дженнифер Лопес – наверняка присмотрятся к методу Хайди поближе.

Хайди Клум на шоу Making the Cut