Регина Тодоренко отдала награду “Женщина года” изувеченной мужем-тираном Маргарите Грачевой

20.05.2020, 10:50, Разное

В апреле вокруг Регины Тодоренко разразился скандал: тогда телеведущая дала интервью, в котором резко осудила жертв домашнего насилия. В частности, заявила, что надо быть “психологически больным человеком”, чтобы на камеру рассказывать о том, что тебя бьет муж. Большинство осудило слова Регины, но после того, как она подверглась травле в интернете, нашлись те, кто поддержал ее. Среди них – Маргарита Грачева, которая знает о домашнем насилии не понаслышке: в 2017 году ее муж из ревности отрубил ей кисти рук, о чем она рассказала в книге “Счастлива без рук”.

Помните, я отправляла свою книгу “Счастлива без рук” Регине Тодоренко, а сегодня пришла ответная посылка от нее,

– написала Маргарита в Instagram, опубликовав снимок со статуэткой “Женщина года”. Грачева призвала подписчиков воздержаться от негатива в адрес Тодоренко, рассказав, что та перевела два миллиона рублей центру “Насилию.нет”, а также занимается разработкой специального приложения для столкнувшихся с домашним насилием.

Маргарита ГрачеваВсе мы совершаем ошибки, но главное пытаться их исправить… Честно, для меня эта награда ничего не значит. И при видеообщении с Региной (когда она снимала фильм) я сразу сказала: “Статуэтка мне не нужна”. И в шутку добавила: “Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает”. (Про панд вспомнила, так как муж Регины выступал на шоу “Маска” в костюме Панды). Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью “Женщина года-2019” и двух прекрасных костюмов панд!- написала Маргарита, отметив, что даже “после предательства не потеряла веру в людей”. Трагедия с Грачевой произошла в 2017 году: началось с того, что муж Маргариты Дмитрий силой увез ее в лес и угрожал убить, но затем отпустил, а через несколько дней отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Позднее суд приговорил Дмитрия к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить жене компенсацию в два миллиона рублей. Маргарита с этим решением не согласилась.

Маргарита ГрачеваНапомним, телеведущая “Орла и Решки” и “Пятницы с Региной” вместе с мужем Владом Топаловым приняла участие в прямом эфире Peopletalk, где в числе прочего была затронута тема громких звездных разводов и красивых картинок в соцсетях, которые им предшествовали. Первым высказался Влад:

Нужно же быть законченным идиотом, чтобы думать, что если есть красивая картинка, значит в жизни все красиво. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать – у всех все одинаково. Мы тоже ругаемся, и те пары, про которые мы говорим, это нормально. “Ах, он оказывается был груб с ней?” В смысле? Ну он мужик, конечно, он может быть грубым, это его природа. И женщина могла быть грубой, это естественно.

Затем продолжила Регина:

…Мы показываем хорошие и красивые фотографии, потому что делимся счастьем в моменте. Но мы не полные идиоты, которые показывают, как муж умирает в сухом льду. Нужно быть настолько психологически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: “Боже, мой муж меня бьет!” Ты че? У тебя есть мозги вообще? Наверное, наступает какой-то критический момент, чтобы вот такое сказать. А почему он тебя бьет? Ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, что он тебя ударил?

После этого Регина также дала интервью журналу Glamour, и ситуация только усугубилась. Регина была подвергнута жесткой критике со стороны общества, а также своих рекламных партнеров, которые в течение следующих нескольких дней разорвали с ней контракты. Вскоре Тодоренко извинилась за свои высказывания, а 4 мая выпустила фильм о домашнем насилии “А что я сделала, чтобы помочь?”. Также телеведущая перевела два миллиона рублей в центр помощи пострадавшим от насилия “Насилию.нет”, при поддержке которого был создан фильм.

Регина Тодоренко