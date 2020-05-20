 

Всемирный банк прогнозирует – пандемия доведёт до крайней бедности 60 млн человек

20.05.2020, 10:48, Новости дня

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс выступил с прогнозом, что из-за пандемии коронавируса 60 миллионов человек окажутся в состоянии крайней бедности, пишет Milenio. По его словам, такое развитие событий сведёт на нет прогресс последних трёх лет в вопросе борьбы с этой проблемой.


Reuters

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил о том, что экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может довести 60 миллионов человек до состояния крайней бедности, пишет Milenio. Как отмечается в статье, мир в этом году может столкнуться с сокращением глобальной экономики на 5%, что сведёт на нет успехи последних трёх лет в плане борьбы с бедностью.

«Пандемия и закрытие ведущих экономик может загнать 60 миллионов человек в крайнюю бедность, что нивелирует недавно достигнутый прогресс в вопросе сокращения бедности», — приводит издание слова Малпасса.

В телефонной беседе с журналистами он также указал на то, что его организация запустила программу помощи 100 развивающимся странам, где проживает более 70% мирового населения. В частности, Всемирный банк обязался в течение 15 месяцев выделить этим государствам $160 миллиардов для борьбы с «экономическими, санитарными и социальными последствиями COVID-19».  

«Для возобновления роста нашей целью должно стать обеспечение быстрых и гибких мер, с помощью которых можно реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, предоставлять денежную и другую масштабируемую поддержку для защиты бедных, поддерживать частный сектор и повышать устойчивость и восстановление экономики», — подчеркнул Малпасс.



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