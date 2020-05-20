Трамп назвал лидерство США по числу заболевших COVID-19 «знаком почёта»

20.05.2020, 10:48, Новости дня

Дональд Трамп предположил, что первое место в мире по количеству заболевших коронавирусом — это «знак почёта» для Америки. По мнению президента, этот показатель лишь подтверждает то, что страна проверяет на вирус больше людей, чем остальные, пишет USA Today.



Reuters

Дональд Трамп назвал число случаев COVID-19 в Соединённых Штатах — самое высокое в мире — «знаком почёта». По мнению президента, растущее количество заболевших — это всего лишь свидетельство того, что страна проверяет на вирус больше людей, чем остальные, пишет USA Today.

«Кстати, вы говорите о том, что мы лидируем по количеству случаев, так это потому, что мы проводим больше тестов, чем кто-либо ещё, — заявил глава Белого дома. — Я не считаю плохим то, что у нас много случаев. Я считаю, что в определённом смысле это хорошо».

«Ведь это означает, что наше тестирование намного лучше. Поэтому, если бы мы тестировали миллион человек вместо 14 миллионов, было бы гораздо меньше случаев, верно? Поэтому я рассматриваю это как знак почёта. Это действительно — знак почёта», — добавил он.

По данным организации COVID Tracking Project, в США было взято более 12 миллионов проб на коронавирус. Но страна всё ещё испытывает нехватку тестов из-за проблем с их разработкой и доступностью, которые растянулись на месяцы.

На недавних слушаниях в конгрессе сенатор Митт Ромни заявил, что тестирование на коронавирус в США — «не повод для торжества». По его словам, Америка «топталась на месте» в начале пандемии, пока другие страны, включаю Южную Корею, активно проверяли своих граждан, чтобы предотвратить вспышку.

Ромни отметил, к 6 марта в США было проведено всего 2 тыс. тестов, а в Южной Корее — 140 тыс. Он предположил, что «более решительная проверка» стала одной из причин, почему азиатская страна добилась большего успеха в борьбе с вирусом. В ней было зафиксировано 263 смерти от COVID-19, в то время как в Америке — более 92 тыс.

Только к середине апреля Соединённым Штатам удалось догнать Южную Корею, а в конце месяца обогнать Финляндию по количеству тестов. Страна продолжает отставать по числу проведённых проверок на душу населения от других, в том числе Соединённого Королевства, Италии и Германии, обращает внимание USA Today.

Многие эксперты настаивают, что США должны увеличить количество проверок до 900 тыс. в день, чтобы вновь открыть экономику. При этом сам Трамп недавно заявлял: «Если бы мы проводили очень мало тестов, то у нас не было бы большинства случаев (заболеваний COVID-19 в мире. — ИноТВ). Поэтому в какой-то степени, проводя все эти пробы, мы сами выставляем себя в дурном свете».