Украина получит $15,5 млн помощи от США для борьбы с коронавирусом

20.05.2020, 10:42, Новости дня

Украина получит от США $15,5 млн помощи на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, об этом сообщил сайт Государственного департамента.

Поддержка предполагает гуманитарную помощь для медиков на сумму $13,1 млн, она позволит улучшить условия работы украинских врачей во время пандемии и снизит их риски. Часть средств передадут общинам, пострадавшим от конфликта на востоке Украины, отметили в Госдепе.

$2,4 млн выделены на поддержку уязвимых групп населения во время пандемии.

“За 20 лет США выделили почти $5 млрд в помощь Украине, в том числе около 362 млн на здравоохранение”, – подчеркнули в сообщении.

На борьбу с пандемией США также выделили помощь другим странам: Турции – $5,7 млн, Сербии – более $2 млн, Молдове – $2,2 млн, Грузии – $2,7 млн и т.д.

В марте 2020 года Агентство США по международному развитию выделило Украине $1,2 млн помощи для борьбы с коронавирусом. Благодаря финансированию USAID Украина должна была укрепить механизмы лечебной деятельности, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса.

От коронавирусной инфекции в Украине умерло 564 человека, 5955 вылечились. За последние сутки в Украине коронавирус выявили у 354 человек, общее число инфицированных увеличилось до 19 230.