Фракция “Батьківщина” в полном составе ушла на самоизоляцию

20.05.2020, 10:42, Новости дня

Парламентская фракция “Батьківщина” ушла на самоизоляцию из-за подтвержденного COVID-19 у нардепа Олега Мейдича. Об этом 20 мая во время заседания Верховной Рады сообщила вице-спикер Елена Кондратюк.

“Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций – это фракция “Батьківщина”. К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич, заболел, у него подтвержденный коронавирус. [“Батьківщина”] как ответственная фракция сегодня отсутствует, так как все депутаты ушли на самоизоляцию”, – рассказала она.

Кондратюк отметила, что пока не будет проведено тестирование каждого из депутатов фракции и не будет заключения врачей, что они все здоровы, “Батьківщина” не вернется в зал парламента.

Официально коронавирус подтверждали у пяти народных депутатов: членов “Слуги народа” Владимира Ватраса и Руслана Горбенко, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыка, члена депутатской группы “Довіра” Сергея Шахова. Все они выздоровели.

Спикер Рады Дмитрий Разумков допускал, что COVID-19 могли переболеть до 15 нардепов.

19 мая Верховная Рада провела первое заседание в обычном пленарном режиме после перерыва, вызванного вспышкой коронавируса.