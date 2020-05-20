Из полиции уволили начальника управления, который потребовал у еврейской общины Коломыи список ее членов

20.05.2020, 10:42, Новости дня

Начальника управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области департамента стратегических расследований Национальной полиции Михаила Банка, который затребовал у главы еврейской общины Коломыи список членов, уволили с занимаемой должности. Об этом говорится в ответе министра внутренних дел Арсена Авакова на депутатский запрос члена фракции “Слуга народа” Игоря Фриса.

Фото документа 18 мая опубликовал в Facebook народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский.

Аваков сообщил, что полковник полиции Банк 13 мая был отстранен от исполнения служебных обязанностей, а 15 мая уволен.

Министр МВД Арсен Аваков отреагировал на обращение депутатов по поводу некорректных действий начальника департамента… Posted by Александр Дубинский on Esmaspäev, 18. mai 2020

10 мая глава организации “Украинский еврейский комитет” Эдуард Долинский сообщил, что полиция Ивано-Франковской области потребовала у еврейской общины Коломыи копию ее устава, а также список ее членов вместе с адресами и телефонами. Он опубликовал письмо начальника управления стратегических расследований Банка от 11 февраля к главе еврейской общины города Якову Залищикеру. Банк объяснил необходимость получения этих данных тем, что его департамент занимается “борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями”.

11 мая сотрудники департамента внутренней безопасности и Главного следственного управления Национальной полиции начали служебное расследование по факту сбора полицией Ивано-Франковской области информации о членах еврейской общины. Глава Нацполиции Игорь Клименко высказал сожаление, что такая ситуация произошла, и подчеркнул, что любые проявления ксенофобии и антисемитизма неприемлемы.

Посольство Израиля в Украине выразило удовлетворение тем, как Национальная полиция рассмотрела этот случай антисемитизма в ее структуре.

По данным издания Zmina, аналогичные письма получила не только еврейская община Коломыи, но и польская, азербайджанская и немецкая.