Николай Склифосовский: «Любите больных, простых людей»

20.05.2020, 10:39, Разное

Детство будущего медика

Николай родился 25 марта 1836 года в Херсонской губернии в семье дворянина. Всего в семье было 12 детей. Денег катастрофически не хватало, жили впроголодь. Во время эпидемии холеры отец принял решение отдать младших в Одесский приют. Позже глава семейства скончался от этой коварной инфекции.

Еще во время учебы в Одесской гимназии Николай решил, что посвятит свою жизнь медицине. Лучше всего мальчику давались естественные науки. Преподаватели считали его блестящим учеником. Гимназию он закончил с серебряной медалью и поступил на медицинский факультет Московского университета. Медаль давала Склифосовскому льготу при поступлении. Талантливого юношу заметил профессор Московского университета, доктор медицины Федор Иноземцев. Созданные им «антихолерные капли Иноземцева» широко применялись при желудочно-кишечных расстройствах. Склифосовский стал учеником Иноземцева и присутствовал на операциях. Во время учебы Николай жил в крайней бедности, существуя на небольшую стипендию.

Склифосовский. (pinterest.com)

Молодой специалист устроился на работу в хирургическое отделение Одесской городской больницы, вскоре ему была предложена должность главврача. Склифосовский отказался — куда важнее для него была практика. В Одесской больнице он оперировал на протяжении 11 лет. 2 года Николай Васильевич провел в заграничной командировке; работал и учился у ведущих специалистов в Англии, Франции и Германии. Специалист проводил сложные операции и разрабатывал принципы брюшной хирургии.

Во время франко-прусской и русско-турецкой войн Склифосовский находился на фронте в качестве хирурга. По свидетельствам современников, иногда он не отходил от операционного стола по двое суток. Через него «прошли» до 10 тысяч раненых солдат. «После трех-четырех операций кряду, часто при высокой температуре в операционной, надышавшись за несколько часов карболкой, эфиром, йодоформом, он приходил домой с ужаснейшей головной болью, от которой отделывался, выпив маленькую чашечку очень крепкого кофе», — писала супруга. За работу в лазаретах Николай Васильевич был награжден железным крестом. Он написал несколько крупных работ, посвященных военно-полевой хирургии. В отличие от многих других специалистов, врач выступал за повсеместное использование антисептиков (антисептика того времени имела много противников, так карболовая кислота обладала выраженным токсическим воздействием). Кроме того, Николай Васильевич предложил новый способ соединения костей при ложных суставах, который получил название «замка Склифосовского».



Могила учёного в Яковцах. Источник: wikipedia.org

На собственные средства врач издавал журналы «Хирургическая летопись» и «Летопись русских хирургов».

Склифосовский — известный хирург

Он выступил учредителем Общества русских врачей и координировал деятельность Московского хирургического общества. Николай Васильевич говорил о самостоятельном пути русской научной мысли. Эта идея стала основной во время его выступления на открытии памятника Николаю Пирогову: «Начала, внесенные в науку Пироговым, останутся вечным вкладом и не могут быть стерты со скрижалей ее, пока будет существовать европейская наука, пока не замрет на этом месте последний звук богатой русской речи. Собирание земли русской закончено… а период детства, подражательности и культурных заимствований миновал. Мы заплатили роковую дань исторического ученичества и вступили в колею самостоятельной жизни. У нас есть своя литература, есть наука и искусство и стали мы на всех поприщах культуры деятельными и самостоятельными и вот, за исключением некоторых памятников из эпохи исторического периода нашей истории, нет у нас почти никаких свидетельств пережитого… Народ, имевший своего Пирогова, имеет право гордиться, так как с этим именем связан целый период врачебноведения», — сказал Склифосовский на торжественной церемонии.

В возрасте 64 лет после перенесенного инсульта Николай Васильевич переехал в свое имение Яковцы. Спустя четыре года хирург скончался. В 1918-м его супруга и дочь были убиты отрядом большевиков.