Мнение: Покусанный медведем кровожадный сказал, что “правильно мишку застрелили”

20.05.2020, 10:30, Разное

Вчера в Ярославле дикий медведь напал на человека. Мишки – на гербе Ярославля, но в город не заходят. Таксист спас Евгения Золотова – гудком отогнал хищника. Парень оказался кровожадным. Мишку убили – он доволен. С другой стороны, тебя покусают – тоже захочешь убить пару-тройку медведей. Ну и каких-нибудь зверей лесных штук двадцать до кучи.

Евгений Золотов отлеживается дома у своей девушки, говорит, что плохо ему (а его на бешенство не проверили, как оказалось), хотя пострадавший обращался в больницу № 9. У него зафиксированы лёгкие рваные раны, и все. Зеленкой подлечили. Но он напугался сильно.

“Он уже попробовал человеческой крови, – говорит Золотов. – Также была вероятность возвращения медведя в город, а если бы на его пути оказались женщины или дети? Тогда исход был бы гораздо хуже. Как бы ни было жалко мишку, но это было вынужденной мерой”.

Медведя решили в живых не оставлять – застрелили. В местной администрации заявили, что зверь в течение 15 часов не уходил в глубь леса и оставался на опасно близком расстоянии от города: «Возможность повторного визита медведя, чье поведение, по мнению специалистов, не характерно и не является адекватным, оставалась. Поэтому совместно с егерями в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья ярославцев животное пришлось ликвидировать».

А раньше говорили, что мишка безобидный. “Причиной выхода животного стало элементарное любопытство. Медведь, вышедший в город, молодой, ориентировочно 3-годовалый, ещё без опыта и страха перед людьми и городом. Явление в целом нечастое, последний заход медведя на территорию населённого пункта в Ярославской области фиксировался охотинспекторами более восьми лет назад, но тогда обошлось без пострадавших”, — рассказали в Департаменте по охране и использованию животного мира Ярославской области.

У животного после убийства взяли пробы на бешенство. У Золотова – нет, по какой-то неведомой причине. Ну правильно, медведь окажется бешеным, парня уже ничего не спасет теперь. А если бы мишку не поймали – убежал бы, а Золотов потом стал бояться воды, как многие заболевшие бешенством и окочурился в течение пары суток?! Ох и странно себя порой ведут доктора. Ох и странно.

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