Рекордное число москвичей выздоровело за сутки от коронавируса

20.05.2020, 10:30, Новости дня

Рекордные 5 тыс. 440 человек вылечились в Москве от коронавируса, общее число выздоровевших превысило 36 тысяч, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве быстро увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36936», – цитирует ТАСС Ракову.

Ранее максимальное число выздоровевших пришлось на 11 мая и составило 4 тыс. 32 человека.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 9 тыс. 263 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрирован 299 тыс. 941 случай заболевания.