 

Названо число вернувшихся на родину за два месяца россиян

20.05.2020, 10:30, Новости дня

Вывозными рейсами в Россию вернулись 182 тыс.россиян, говорится в сообщении Росавиации.

«По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, за два месяца, с 20 марта по 19 мая 2020 года, в Российскую Федерацию вернулись более 182 тыс. россиян […..]. С 7 апреля по 19 мая возвращено более 19,7 тыс. россиян, выполнено 155 рейсов», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, ранее волонтеры акции #МыВместе начали помогать гражданам возвращаться в Россию из иностранных государств, откуда те не могут вылететь из-за введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничений.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / «Ориентируется на Китай и часто ошибается» – Трамп предложил прекратить финансирование ВОЗ

07.05 / НБУ: В апреле международные резервы Украины выросли почти на $0,8 млрд

28.04 / В Госдуме рассказали о здоровье Ким Чен Ына

16.05 / Жертвами коронавируса в мире стали почти 308 тыс. человек

28.03 / Ученые создали аэрогель из отработанных покрышек

19.05 / Опубликован текст законопроекта, который позволит Раде увольнять отдельных министров

18.05 / Розничная цена на золото побила рекорд в Японии

06.04 / Экс-премьер Ливии скончался от коронавируса

12.05 / Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

08.04 / Трансплантолог Каабак дал прогноз по пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска