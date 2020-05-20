Названо число вернувшихся на родину за два месяца россиян

20.05.2020, 10:30, Новости дня

Вывозными рейсами в Россию вернулись 182 тыс.россиян, говорится в сообщении Росавиации.

«По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, за два месяца, с 20 марта по 19 мая 2020 года, в Российскую Федерацию вернулись более 182 тыс. россиян […..]. С 7 апреля по 19 мая возвращено более 19,7 тыс. россиян, выполнено 155 рейсов», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, ранее волонтеры акции #МыВместе начали помогать гражданам возвращаться в Россию из иностранных государств, откуда те не могут вылететь из-за введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничений.