 

Учёные: Обладатели красивой внешности реже болеют

20.05.2020, 10:30, Разное

Учёные из Университета Цинцинатти, США, выяснили, что обладатели красивой внешности реже болеют. Для этого они проанализировали данные о людях среднего возраста.
Американские учёные решили отыскать взаимосвязь между внешностью человека и его здоровьем. С этой целью они проработали информацию о 15 тысячах мужчин и женщин, возраст которых колебался от 24 до 35 лет. При этом, за состоянием их здоровья велось наблюдение, начиная с 10-летнего возраста.

Стоит отметить, что данное исследование является самым крупным среди тех, которые касаются изучения внешнего вида и здоровья человека. Кроме того, оно стало первым, определяющим связь между внешностью и риском возникновения отдельных заболеваний.
В итоге выяснилось, что люди с привлекательным внешним видом не так часто страдают от сахарного диабета, астмы, повышенного давления и даже звона в ушах. Таким образом, чем красивее является житель или женщина, тем ниже у них риск заболеть хоть каким-то из целого ряда недугов, начиная депрессией, заканчивая повышенным давлением.

Обладатели привлекательной внешности ощущают себя более здоровыми в общем, они реже уходят на больничный. Кроме того, за всю жизнь у них намного реже обнаруживаются какие-то физические или психические расстройства. Однако для того, чтобы установить, почему так происходит, нужно провести ещё не одно исследование.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Чемпион по плаванию Адам Пити станет отцом ребенка девушки из Thinder

30.03 / Заразившегося коронавирусом Пласидо Доминго выписали из больницы

31.03 / Технологии: 20 камер по пути на работу. Как устроена система “умной слежки” за москвичами

04.05 / Исследователи предупреждают о риске высвобождения новых вирусов из-за таяния ледников и отдаления Луны

31.03 / Ксения Собчак переболела коронавирусом

07.04 / “Мы теперь все вирусологи”: Путин пошутил во время совещания (видео)

12.04 / Джулиан Ассанж дважды стал отцом, не покидая посольства Эквадора в Лондоне

22.04 / Карантин: В четырех стенах психика истончается

19.05 / Почти половина жителей США на фоне торговой войны и пандемии отказывается покупать китайские товары

15.04 / Мнение: Как поступить в МГУ из-за границы, чем Россия лучше Америки и пиар-провал Великобритании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска