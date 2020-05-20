Учёные: Обладатели красивой внешности реже болеют

20.05.2020, 10:30, Разное

Учёные из Университета Цинцинатти, США, выяснили, что обладатели красивой внешности реже болеют. Для этого они проанализировали данные о людях среднего возраста.

Американские учёные решили отыскать взаимосвязь между внешностью человека и его здоровьем. С этой целью они проработали информацию о 15 тысячах мужчин и женщин, возраст которых колебался от 24 до 35 лет. При этом, за состоянием их здоровья велось наблюдение, начиная с 10-летнего возраста.

Стоит отметить, что данное исследование является самым крупным среди тех, которые касаются изучения внешнего вида и здоровья человека. Кроме того, оно стало первым, определяющим связь между внешностью и риском возникновения отдельных заболеваний.

В итоге выяснилось, что люди с привлекательным внешним видом не так часто страдают от сахарного диабета, астмы, повышенного давления и даже звона в ушах. Таким образом, чем красивее является житель или женщина, тем ниже у них риск заболеть хоть каким-то из целого ряда недугов, начиная депрессией, заканчивая повышенным давлением.

Обладатели привлекательной внешности ощущают себя более здоровыми в общем, они реже уходят на больничный. Кроме того, за всю жизнь у них намного реже обнаруживаются какие-то физические или психические расстройства. Однако для того, чтобы установить, почему так происходит, нужно провести ещё не одно исследование.