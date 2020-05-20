 

Глава инфоцентра по коронавирусу в России: “Все равно все переболеем. Кому положено умереть – помрут”

20.05.2020, 10:10, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийГлава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассуждал о смертности во время эпидемии коронавирусе в эфире программы “Спасибо, доктор!” на ютуб-канале “Соловьев LIVE”. 

В эфире Мясников рассуждал о страхе россиян перед коронавирусом: “Не надо искать в любом симптоме именно коронавирус. Даже если коронавирус – ну и что? Ну, конечно, надо пойти сдать анализ, чтобы не заразить других. Но вы же понимаете, что это иллюзия”, – говорит он.

Глава инфоцентра по коронавирусу напомнил, что в случае заболевания COVID-19 антитела можно выявить только через 10-12 дней после заражения. По его словам, факт их отсутствия не означает, что человек не болеет. В случае ПЦР-диагностики результат тоже может оказаться неверным из-за неправильно взятых анализов.

“Поэтому просто живите, – советует Мясников. – Инфекция возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть – помрут”.

Александра Мясникова назначили главой информационного центра по коронавирусу в середине апреля. Врач известен своими оптимистичными прогнозами по поводу распространения заболевания. В феврале Мясников в своем телеграм-канале писал, что вероятность заражения коронавирусом для россиян составляет “ноль целых и ноль в периоде”, и предполагал, что “далекая эпидемия” может быть полезна, так как люди стали чаще мыть руки и носить маски.

20 марта врач прогнозировал, что эпидемия COVID-19 должна сойти на нет уже к середине апреля, и называл коронавирус “сезонным явлением”. Через две недели Мясников признал ошибку и предложил дождаться вырабатывания “коллективного иммунитета”.



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