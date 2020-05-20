В Белгородской области России 23 человека заразились коронавирусом у парикмахера

20.05.2020, 10:10, Новости дня

В Ракитянском районе Белгородской области России после посещения парикмахера коронавирусом заразились 23 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Как рассказала первый замначальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова, заболевший парикмахер контактировал с членами семи семей.

“Среди них у 23 человек положительный анализ на COVID-19. У них заболевание протекает бессимптомно. Еще у 25 человек тест на коронавирус отрицательный”, – говорится в сообщении департамента здравоохранения Белгородской области.

Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением дома, парикмахер проходит лечение во второй городской больнице Белгорода.

По состоянию на 19 мая в Белгородской области выявлен 1361 заболевший коронавирусной инфекцией, выздоровели 384 человека, умерли 12 человек.

Россия, по данным университета Джонса Хопкинса, по-прежнему на втором месте в мире по количеству заразившихся. На 19 мая количество заразившихся COVID-19 достигло 299 941. За весь период пандемии умерло 2837 человек, выздоровели и выписаны 76 130 пациентов.