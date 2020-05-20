 

США выделили Украине $15,5 млн в виде гуманитарной помощи

20.05.2020, 10:08, Новости дня

Соединенныe Штаты с начала пандемии коронавируса выделили Украине $15,5 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

B сообщении американского внешнеполитического ведомства говорится, что эти средства призваны «улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19», а также смягчить социально-экономические последствия «в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины.»

  • Русская служба «Голоса Америки»

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