США выделили Украине $15,5 млн в виде гуманитарной помощи

20.05.2020, 10:08, Новости дня

Соединенныe Штаты с начала пандемии коронавируса выделили Украине $15,5 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

B сообщении американского внешнеполитического ведомства говорится, что эти средства призваны «улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19», а также смягчить социально-экономические последствия «в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины.»