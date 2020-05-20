Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

20.05.2020, 10:08, Новости дня

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи терял 0,2% и опускался до отметки 2706,07 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,1%, до 1176,02 пункта, передает ТАСС.

По данным на 10.10 индексы демонстрировали разнонаправленную динамику: индекс Мосбиржи снижался на 0,24%, до 2705,33 пункта, РТС при этом прибавил 0,1% и достиг уровня 1178,34 пункта.