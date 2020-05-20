Доктор Мясников объяснил свои слова о смерти от коронавируса

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20.05.2020, 10:08, Новости дня

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников объяснил свои слова о том, что все люди переболеют коронавирусом, а «кому положено умереть – помрут».

Накануне в эфире YouTube-стрима канала телеведущего Владимира Соловьева «Соловьев. LIVE» Мясников высказался по поводу страха людей заразиться коронавирусом.

Он призвал россиян не искать в каждом симптоме признаки коронавируса и относиться к ситуации спокойнее: пойти, сдать анализ, чтобы не заразить других, соблюдать правила индивидуальной защиты, воздерживаться от посещения людных мест. Мясников отметил, что коронавирусом переболеют очень многие, поэтому нужно «просто жить», а «кому положено умереть – помрут».

В своем Telegram-канале доктор заявил, что его слова вырвали из контекста, и пояснил, о чем говорил в эфире. 

«Речь шла о панических настроениях людей в свете текущей эпидемии, о их страхах, неуверенности и боязни завтрашнего дня. О том, что не надо искать в каждом чихе коронавирус», – сказал он. 

Он пояснил, что говорил о том, что антитела появляются в крови только через неделю после начала симптомов, что тестирование из носоглотки очень зависит от того, как был произведен забор материала. 

«Даже если ваше ОРЗ и вызвано коронарирусом, то этот факт не должен вызывать панику, ситуация такова, что мы все так или иначе им переболеем – это наш путь к достижению коллективного иммунитета, что в подавляющем числе случаев эта болезнь протекает легко или вовсе бессимптомно», – написал Мясников. 

Врач подчеркнул, что «не надо дергаться и тратить силы и разрушать свою психику паникой». По его словам, факт, что человек смертен, не должен омрачать жизнь тревожными настроениями.

Ранее Доктор Мясников назвал странные особенности коронавируса. 



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