В Приморье снижаются темпы суточного прироста заразившихся СОVID-19

20.05.2020, 10:06, Новости дня

В Приморье достигнут самый важный показатель в борьбе с СОVID-19. Наконец, за полтора месяца отмечено снижение до 3 процентов темпа суточного прироста инфицированных.

Как обещали специалисты, ослаблять режим ограничений возможно при условии двухнедельного стабильного снижения числа заразившихся. Главный санитарный врач края Татьяна Детковская сообщила: "За последние сутки коронавирусная инфекция выявлена у 44 жителей региона. Общее число инфицированных с начала пандемии чуть больше 1440 человек".

Как напоминает "Вести: Приморье", ранее глава региона Олег Кожемяко заявлял, что сроки поэтапного выхода из самоизоляции будут зависеть от того, как в муниципалитетах соблюдаются санитарные нормы, в том числе ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение безопасной дистанции.

В тоже время, на телефон горячей линии психологической помощи Приморья в период эпидемии коронавируса, поступило 203 звонка от жителей края, других регионов Дальнего Востока и России, находящихся в обсервации. Основная тематика входящих звонков – беспокойство за близких: как уговорить пожилых родителей не выходить из дома, тревога в связи с нахождением близких людей за пределами страны. Из общего числа звонивших: 75 процентов женщины, средний возраст — 40 лет и больше, – говорят психологи. Нередко звонок превращается в полноценную психологическую консультацию, только дистанционную.

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ГТРК "Владивосток"