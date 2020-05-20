Вести.net: Sony и Microsoft создали “интеллектуальный” сенсор для камер

20.05.2020, 10:06, Новости дня

Sony и Microsoft создали “умные” сенсоры для камер со встроенным искусственным интеллектом. Это большая технологическая новость и событие в области партнерства двух корпораций. Sony продемонстрировали первый в мире чип, который способен и получать видео, и обрабатывать его. Дело в том, что раньше вычисление с искусственным интеллектом, например распознавание или улучшение, делались в облаке, это увеличивало нагрузку на сеть и энергозатраты.

В последние годы обработку старались сделать на самом устройстве, но с помощью отдельного процессора. Например, в смартфонах для разблокировки по лицу или вычислительной фотографии. Решение Sony получилось еще более компактным, то есть прямо в сенсор камеры встроены и память, и процессор для обработки видео, то есть на него можно загрузить нужный вам алгоритм той самой обработки и камера будет отдавать уже предобработанные результаты. В пример Sony приводит использование такого сенсора в камерах в “умных” магазинах. Скажем вам надо подсчитать сколько человек, какого примерно возраста и пола вошли в помещение, пожалуйста, настраиваете алгоритм прямо на камере, и она передает в систему конечные данные. Причем обработка видео идет с высокой частотой – 30 кадров в секунду.

Sony уже предлагает встраивать это в системы, которые будут следить за поведением водителя в автомобиле и подавать сигнал если он отвлекся от дороги. Еще один важные нюанс – Sony настаивает на том, что защищенность таких систем существенно выше, чем тех, что предают видео для обработки куда-то дальше, просто потому, что перехватить исходные данные в такой ситуации почти невозможно. И вот сегодня Sony совместно с Microsoft рассказали, как создавался этот чип и как его можно будет встраивать в целые бизнес системы.

В компании пояснили, что объединили экспертизу, Sony известна своими фотосенсорами высокого качества, а Microsoft отвечает за искусственный интеллект, то есть прямо на сенсоре крутится технология Azure, фирменное облако Microsoft, способное работать на конечных устройствах, часть расчетов делается на месте, что-то или результат может быть отправлено дальше в большое облако.

Microsoft активно вкладывается в Azure и его решения для интернета-вещей, всевозможные “умные” камеры, датчики и аналитику, построенную на информации от них. И, надо сказать, что американская компания в последнее время продвигает именно формат “умных” систем, в которых вычисления производятся по возможности на самих устройствах Azure IoT Edge. Камеры с новыми сенсорами, судя по всему, станут важной частью таких систем, просто потому, что до этого видеовычисления на устройстве производить было существенно сложнее, а само объявление о сотрудничестве на этом поле уже второе для Microsoft и Sony. В прошлом году игровую инфраструктуру Sony перевели на технологии от Microsoft, в первую очередь это как раз тот же самый Azure.

Это вылилось в большой скандал, поскольку игровое подразделение японской корпорации, та самая PlayStation, очень прибыльное и влиятельное, и, похоже, поставили его в известность постфактум. Им пришлось переходить на решения от конкурентов, ведь Microsoft выпускает вторую по популярности игровую приставку Xbox. И вот теперь выяснилось, что технологии Azure будут работать не только в игровом подразделении Sony, но и в других проектах, то есть сотрудничество между японской и американской корпорациями укрепляется.

Еще одна новость, но уже из области защиты персональных данных. На Украине задержали человека, который предположительно скрывался за ником Sanex, и был известен как продавец чуть ли не самой большой базы имен, паролей электронных адресов и номеров банковских карт в истории. Только комбинаций email-паролей в ней более миллиарда. У специалистов по безопасности этот набор даже получил название коллекция номер одни. Сам задержанный, даже если это тот самый Sanex, не хакер и ничего не взламывал, но кропотливо собирал в одну базу и выставил на продажу то, что украли другие.

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Вести.Hi-tech