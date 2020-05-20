Рубль вырос к доллару и снизился к евро при открытии торгов

20.05.2020, 10:06, Новости дня

Доллар начал торги на Московской бирже с небольшого снижения, евро – с роста. Рубль незначительно изменился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 72,42-72,61 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 72,44 рубля, опустившись на 2,75 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 79,26 рубля — это на 7,5 копейки выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,9 копейки до 75,51 рубля.

Нефть умеренно дорожает в среду на фоне сигналов о сокращении запасов в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск выросла на 0,46% и составила $34,81 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,13% до $32 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США за неделю по 15 мая сократились на 4,8 миллиона баррелей до 521,3 миллиона баррелей.