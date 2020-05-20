Учёные обнаружили новый механизм старения

20.05.2020, 9:53, Разное

Немецкие учёные из Института биологии старения Общества Макса Планка обнаружили новый механизм старения, относящийся к митохондриям и лизосомам. Таким образом, в ходе исследования им удалось раскрыть главный секрет долголетия

На страницах журнала Nature Metabolism появилась статья с результатами научной работы, которая помогает понять, почему функционирование митохондрий с годами становится хуже. При этом такие процессы происходят не только у млекопитающих, в том числе у человека, но и у других животных.

Митохондрии предоставляют клетке энергию в виде молекул АТФ и имеют огромное значение для процесса старения. Однако с течением времени их продуктивность уменьшается. В основном, учёные связывают это с воспалительными рефлексами, но в случае, если деятельность органелл снижается средними темпами, это может активизировать защитные функции, которые способствуют более долгой жизни. У млекопитающих работой митохондрий управляет ряд регуляторных молекул (PGC-1α, YY1 и NRF10), а у беспозвоночных этих факторов нет.

С целью установки механизмов, контролирующих деятельность митохондрий, одинаковые для многоклеточных, учёные выполнили генетический скрининг регуляторных молекул у модельной нематоды Caenorhabditis elegans. Чтобы сделать это, они спровоцировали у взрослых червей репродуктивную диапаузу – длительное состояние покоя, которое наступает в период голодания.

Специалисты установили, что сдерживание NFYB-1 провоцирует нарушение деятельности митохондриальных генов, сокращение поступления кислорода, разрушение митохондрий и уменьшение время жизни модельного организма.