 

В Москве число умерших пациентов с коронавирусом достигло 1726

20.05.2020, 9:50, Разное

В Москве за сутки скончались еще 75 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб. Таким образом, общее число жертв инфекции в столице достигло 1726.

В стране же с начала эпидемии скончались в общей сложности 2912 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Больше половины от всех заболевших в РФ приходится на Москву (299 941 и 149 607 соответственно). Свыше 31 тысячи человек в столице уже выздоровели.

Ранее «Медиазона» выяснила, что смертность от коронавируса среди медиков в РФ в среднем в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. По числу умерших медработников, согласно исследованию журналистов, лидируют Москва, Подмосковье, Дагестан и Петербург.

Источник: Новая газета



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