 

Чем занимаются россияне в самоизоляции

20.05.2020, 9:50, Разное

Социологи выяснили, чему граждане России посвящают освободившееся в самоизоляции время. Выяснилось, что большинство жителей страны решили освоить новые навыки.

Так, 36% опрошенных сообщили, что начали интересоваться программированием и иностранными языками. Еще 26% переключились на спорт, а 22% проводят время с детьми. Кроме того, 23% россиян занялись благотворительностью и волонтерской деятельностью, сообщает RT.



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