 

Пес с человеческим лицом шокировал пользователей соцсетей

20.05.2020, 9:50, Разное

Австралийский пудель по кличке Нори стал новой звездой интернета. У животного настолько богатая мимика, что при взгляде на него создается впечатление, будто за шерстью скрыто человеческое лицо.

Судя по геолокации фотографий, пес и его хозяева живут в американском Сиэтле. Из-за высокой популярности своего питомца они решили завести для зверя отдельный инстаграм-аккаунт, на который уже подписались свыше 17 тысяч человек. По словам обладателей уникального животного, Нори – приветливый пес: он дружелюбно относится к людям и другим животным.

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Публикация от NORI (@norichiban) 15 Май 2020 в 11:48 PDT



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