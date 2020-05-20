Посетитель кафе в Колорадо выстрелил в повара в ответ на требование надеть маску

20.05.2020, 9:48, Новости дня

Мужчина в американском городе Аврора (штат Колорадо) выстрелил в повара местного ресторана в ответ на неоднократные просьбы надеть маску, информирует местный телеканал KDVR со ссылкой на полицию.

Работники кафе заявили полиции, что молодой человек без маски пришел к ним в заведение сразу после полуночи 14 мая. Официантка сказала 27-летнему Келвину Уотсону, что не сможет его обслужить, если он не наденет маску ввиду ситуации с коронавирусом. Заведение работало только на вынос, передает РИА «Новости».

Уотсон ушел из кафе и вскоре вернулся вместе с маской, но не надел ее, на что работники заведения повторили, что, согласно установленным правилам, не могут принять его заказ. Молодой человек положил на прилавок пистолет и сказал повару, что готов «вышибить его мозги».

История получила развитие следующей ночью. Уотсон вновь вернулся в ресторан и, предположительно, ударил этого повара по лицу. Работник заведения решил спасаться бегством, но молодой человек выстрелил в него и попал в грудь или в живот, говорится в протоколе полиции.

Повара отвезли в больницу и днем в этот же день отпустили – он получил легкие ранения и сейчас восстанавливается дома. Уотсона полиция арестовала утром в понедельник по обвинению в покушении на убийство.

Канал добавляет, что город Аврора и минздрав округа не обязывают, но рекомендуют носить маски в общественных местах.

Напомним, ранее на Украине посетитель магазина пригрозил взорвать гранату из-за требования надеть маску.