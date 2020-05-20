Мнение: Коротко о разном

20.05.2020, 9:40, Разное

Коротко о разном.

1. Иранские танкеры прошли Гибралтарский пролив и устремились к Венесуэле. Ранее, США уже был отправлен официальный документ, где США предупреждаются, что если США нападут на эти танкеры, Иран ответит. Через несколько дней будет кризисный момент – США или отступят или пойдут на эскалацию. Пока что признаков повышения боеготовности войск США в Ираке и Персидском заливе нет. Но 3 американских эсминца уже выдвинуты в Карибское море и ждут гостей из Персидского залива. Попутно, США обвиняют Венесуэлу в том, что та хранит часть своего золотого запаса в Тегеране, хотя какое дело США до того, где суверенная страна хранит свое золото. В Иране или России, золото хранят потому, что там его у Венесуэлы никто не отберет и его можно спокойно расходовать на закупку необходимых товаров при необходимости.

2. Палестина вышла из всех договоренностей с Израилем и США, включая договоренности в сфере безопасности. Причины очевидны, попытки аннексировать Западный берег реки Иордан, которые Израиль будет предпринимать после формирования коалиционного правительства Нетаньяху-Ганца (что позволило коррупционеру Нетаньяху еще на 1,5 года отсрочить уголовное преследование). Можно ожидать скорого возобновления ракетных обстрелов из Сектора Газа. Роль США в палестинском вопросе полностью сошла на нет, хотя США играли на это поле в течение нескольких десятилетий. Также можно ожидать активизации работы Ирана и Турции с палестинским вопросом.

3. Большинство курдских партий Северной Сирии подписали соглашение о координации действий в рамках одной политической структуры, которая должна представлять интересы курдов. Столь нелюбимая турками PYD (которую они считают частью Курдской Рабочей Партии) также входит в это объединение, где можно наблюдать весьма пеструю компанию от коммунистов до националистов. Насколько это будет работоспособно, посмотрим в ближайшие пару месяцев. Как показывает пример иракских курдов, заявлять о единстве у курдов получается куда лучше, чем обеспечивать его на практике.

4. Мин.обороны Чехии отказалось передавать России памятник Коневу, ссылаясь на формальные причины. Также никак Чехия по сути не отреагировала на требования Лаврова восстановить памятник. Очередные попытки чего-то добиться увещеваниями ни к чему не привели. Никогда такого не было и вот опять.

Касательно вопроса сноса памятников белочехам, то благодаря тупым дебилам (это наиболее цензурный эпитет, который можно к этим персонажам подобрать), которые эту мерзость лоббировали, они ныне попадают под соглашение о воинских захоронениях, их так просто тронуть нельзя, хотя если неизвестные народные мстители начнут их систематически разрушать идентично тому, что происходило в Праге, то это не будет большим сюрпризом (в начале мая один памятник уже несколько приложили кувалдой и чехи требовали от России защитить его). Как максимум, новых памятников белочехам мы еще долго не увидим, а памятник Коневу завис в воздухе. Хотелось бы, чтобы Чехия так или иначе заплатила за это.

5. По мотивам записей, где 5-й президент Украины Джо Байден отдавал распоряжения своему офис-менеджеру Порошенко, то по этому факту таки возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Злоупотребление служебным положением". Для Порошенко есть две возможности отпетлять – добиться экспертизы, которая заявит, что это не его голос на пленке или же затянуть дело до ноября и надеяться, что Байден победит Трампа, что позволит потом похоронить эту историю. Представители Трампа наоборот, будут заинтересованы не только в том, чтобы раскрутить это дело до выборов в США, но и добиться от вовлеченных лиц череды показаний, которые укажут на виновность Байдена в коррупции и прочих преступлениях. Попутно будут продолжать долбить Коломойского, дело которого активно раскручивается в США. Так что чем ближе будут выборы в США, тем больше разоблачений "святого евромайдана" мы увидим. Поклонникам "революции гидности" стоит крепче держаться за оставшиеся шаблоны.