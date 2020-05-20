 

Певица Sia подтвердила, что стала приемной матерью для двух мальчиков-подростков

20.05.2020, 9:32, Разное

В начале этого года 44-летняя певица по имени Сия Кейт Изобелль Фуллер — или же просто Sia — дала откровенное интервью, в котором призналась, что не так давно стала приемной матерью. Точного возраста и личности своего ребенка она не назвала, но в американских СМИ многие предположили, что речь идет о подростке-сироте Дэсани, про которого даже был снят документальный фильм американского канала HBO Foster. Ранее артистка писала в личном блоге о своем намерении усыновить его, и многие  восприняли это как призыв  к реальным действиям. Так это или нет, Sia не рассказала и на этот раз. Зато в интервью на шоу SiriusXM она уточнила, что усыновила в прошлом году не одного, а сразу двух подростков:

Да, я усыновила в прошлом году двух мальчиков, им обоим было по 18, а сейчас им 19 лет. Они как раз должны были вскоре покинуть приюты. И я очень люблю их.

Sia на шоу SiriusXM (в левом нижнем углу)

Мальчик по имени Дэсани, к судьбе которого Sia до этого проявляла горячий интерес, вполне подходит под это описание.  На момент съемок  фильма Foster ему было 16 лет. Первое же большое потрясение в его жизни случилось еще в 4 года: когда на его глазах отец  убил его мать. После этого Дэсани взяла под опеку родственница, но впоследствии и она отдала ребенка приемной семье. Адвокат Дэсани рассказывает, что родственница “подвергала его физическому насилию, обжигала раскаленным железом, так что у него остались шрамы от ожогов”. После этого Дэсани жил в специальном доме для несовершеннолетних сирот, где ему также приходилось довольно несладко.  

Дэсани

Посмотрев этот фильм и узнав историю Дэсани, Sia написала в Twitter несколько сообщений, в которых выразила готовность усыновить мальчика:

Хей, Дэсани из фильма Foster на HBO! Я бы хотела тебя усыновить. Моя команда сейчас пытается связаться с тобой, договориться с компетентными службами о проверке моего дома и так далее. Но я хочу, чтобы ты знал, – я и новый дом ждем тебя. 

Единственная толика личной информации, которой Sia поделилась со зрителями шоу сейчас, спустя год после того заявления, касалась не этого знаменитого твита, а того, как ее новая семья проводит карантин:

Им обоим довольно тяжело дается изоляция — одному даже хуже, чем другому. Но оба стараются делать что-то полезное и продуктивное: они занимаются саморазвитием и образовываются. 

Напомним, что 44-летняя Sia ранее не раз заявляла о своем намерении стать матерью — правда, никогда не уточняла, собиралась ли она сама родить ребенка или изначально рассматривала лишь возможности опеки. О том, как относится к этому решению ее возлюбленный, диджей Diplo, она также не говорит. Оба музыканта сблизились на рабочей почве — Sia и Diplo вместе поют в коллективе LSD и стараются разграничивать личные и профессиональные отношения. Ранее же певица была замужем за другим музыкантом, Эриком Лэнгом. Они развелись в 2016 году после двух лет брака. 

Диджей DiploSia и Эрик Лэнг



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