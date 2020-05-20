 

Обнаруженные в Мексике ловушки для мамонтов заставляют пересмотреть историю

20.05.2020, 9:30, Новости дня

Обследуя ямы, вырытые древними людьми для охоты на мамонтов, археологи в Мексике приходят к выводу, что пора пересмотреть взгляд на раннюю историю. Прежде считалось, что люди того периода были неорганизованными и вели себя почти как дикари. Однако исследования на месте раскопок показывают, что они общались и умели работать в команде, передаёт NTD.

Эти учёные раскапывают две ямы, вырытые древними людьми. Их создали 15 тысяч лет назад, чтобы ловить мамонтов. Находку сделали к северу от Мехико. Она древнейшая в своём роде. К слову, мамонты вымерли десять тысяч лет назад.

Раскопки в этом месте начали ещё в 2019 году. Изначально участок земли планировали отвести под свалку.

ЛУИС КОРДОБА БАРРАДАС, ведущий археолог проекта: Мы находим очень важную информацию об этом месте, которая касается доисторического периода современной Мексики. Во-первых, мы нашли очень много костей мамонтов в одном месте. За год раскопок мы нашли более тысячи костей, которые принадлежат, по меньшей мере, 14 мамонтам.

Ямы — около одного метра 70 сантиметров в глубину и 22 метра в диаметре. Некоторых пойманных животных, по всей видимости, забивали. Учёные также считают, что древние люди специально загоняли мамонтов в свои ловушки.

ЛУИС КОРДОБА БАРРАДАС: Мы находим кости, но некоторых не хватает. Поэтому мы изучаем то, что есть в наличии, а также каменное оружие. Даже сами ловушки показывают особенности поведения людей того времени. Мы говорим о первых поселениях в Мексике.

Все кости укрепят и тщательно проанализируют. Учёные считают, что они заставят пересмотреть взгляд на раннюю историю. Ранее считалось, что люди того периода были неорганизованными и вели себя почти как дикари. Однако выясняется, что они взаимодействовали, общались и умели работать в команде.

В целом в этом регионе обнаружено около 70 мест с останками мамонтов.

Дата выхода в эфир 18 мая 2020 года.



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