 

В АТОР предсказали новые правила для туристов после пандемии

20.05.2020, 9:30, Новости дня

Социальная дистанция может стать необходимым правилом для туризма после пандемии, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, после пандемии туристов, скорее всего, обяжут соблюдать социальную дистанцию на отдыхе. Также вероятными требованиями станут ограничения по наполняемости отелей и количеству человек в одном номере, «Парламентской газетой».  

Кроме того, могут измениться и требования к авиакомпаниям по заполнению самолетов.

При этом Ломидзе отметила, что вряд ли в будущем требование справки об отсутствии коронавируса станет обязательным. Справка, по ее мнению, может потерять актуальность через несколько часов, учитывая скорость распространения заболевания. 

Ранее эксперты Роскачества рассказали, на какую компенсацию можно рассчитывать россиянам про отмене туристических поездок за рубеж из-за пандемии коронавируса.

Позднее Ростуризм вместе с экспертами сформулировали набор первоочередных мер по восстановлению экономики в части туризма после кризиса.



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