Большинство украинцев не одобряют действия Кабмина и Рады в мае

20.05.2020, 9:25, Новости дня

Действия в мае Кабинета Министров Украины и Верховной Рады не поддерживают более 60% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в мае Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Майские действия правительства одобряют 24%, не одобряют – 61%. У законодательного органа эти показатели составляют соответственно 22% и 65%.

Опросы КМИС за март и апрель показывают, что уровень одобрения Кабмина и Рады в мае упал. Так, в марте действия правительства не одобряли 32%, а парламента – 53%.

Работу президента Украины Владимира Зеленского опрошенные оценивают более положительно: в мае уровень одобрения составил 47%, неодобрения – 37%.

Таблицы: kiis.com.ua

Социсследование проводилось с 14-го по 17 мая методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Зеленского избрали президентом в апреле 2019 года, Раду – в июле 2019 года, а Кабинет Министров обновили в марте 2020 года.