И.о. главы Национальной службы здоровья о медреформе: Президенту предлагают якобы простое решение – вернуть все назад, но это невозможно

20.05.2020, 9:25, Новости дня

И.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксаны Мовчан считает, что отменить медицинскую реформу в Украине невозможно, поскольку возвращение к предыдущей системе финансирования может иметь негативные последствия. Такое мнение она высказала в интервью LB.ua, которое вышло 18 мая.

5 мая министр здравоохранения Максим Степанов объявил на брифинге, что Минздрав приступает к усовершенствованию второго этапа медреформы.

Мовчан сказала, что когда смотрела брифинг Степанов, “чувствовала, что президента вводят в заблуждение, и опасность”.

“Да, есть сложности, не все идеально проходит, не все включились и кое-где реформа реализовывается просто безжалостно. И президенту предлагают якобы простое решение – вернуть все назад. Но, во-первых, это невозможно сделать, потому что сеть поменялась, и потому что это надо согласовать с местными бюджетами. Потому что если они не дольют свою часть, мы получим двойную истерику – и исторический бюджет вернули, и денег все равно нет. Кроме того, если сейчас все отменить… я не знаю, будет ли еще когда-нибудь такой импульс, как сейчас, когда уже все собрались и все готово, и бюджет, и нормативные акты, и процесс уже идет”, – сказала Мовчан.

В рамках второго этапа реформ в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет НСЗУ, с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Таким образом, медицинская субвенция – распределение бюджетных денег по областям – осталась в прошлом.

Мовчан сказала, что после заявления Степанова и критики медреформы со стороны президента Владимира Зеленского ничего в реализации реформы не поменялось.

“Мы действуем в рамках нормативных конструкций, и эти конструкции не менялись… Вербальные интервенции – это очень сильный инструмент управления государством. Было озвучено, что сейчас будет что-то меняться, и дальше должна была быть поставлена задача. Но вместо этого повисла пауза и висит уже две недели”, – отметила и.о. руководителя ведомства.

Она подчеркнула, что никаких задач перед НСЗУ по улучшению реформы не ставили.

“Вот столько информации, сколько есть у вас, столько же есть и у Национальной службы здоровья, у Министерства финансов, и у других стейкхолдеров. Мы знаем, что, по мнению министра, нужно что-то улучшать и менять. Это тот уровень конкретики, который у нас есть в середине мая”, – сказала Мовчан.

Она сообщила, что от министра было только поручение просчитать, как может выглядеть возврат к историческому бюджету (то есть к субвенции). Такие расчеты ведомство предоставило. Но, по мнению, Мовчан возвращение к историческому бюджету вызовет сложности. Во-первых, НСЗУ уже подписала почти 1700 контрактов с медицинскими учреждениями на оказание услуг.

“Если мы возвращаемся к историческому бюджету, то мы должны эти контракты либо разорвать, либо изменить. Но в соответствии с Хозяйственным кодексом, оба варианта возможны только по согласию сторон. То есть вторая сторона должна с этим согласиться”, – рассказала Мовчан.

Во-вторых, в процессе подготовки ко второму этапу реформы некоторые медучреждения объединились, другие прекратили свое существование, также появились новые больницы.

“Кому мы в таком случае должны вернуть исторический бюджет? А еще есть 65 частных клиник, которые мы законтрактировали. Им мы не предложим исторический бюджет”, – отметила и.о. главы ведомства.

И третья, самая главная проблема, – это финансирование больных из местных бюджетов, которое в этом году значительно сократилось.

“У больницы два источника финансирования – центральный бюджет и местный. В прошлый годы около 30% финансирования припадало на местный бюджет и около 70% – на центральный. Некоторые учреждения из местных бюджетов получали до 50% своего финансирования. И эти деньги – тоже часть исторического бюджета. Согласятся ли местные бюджеты добавить свою часть к историческому бюджету? Мы не можем это знать, а процесс согласования с сотнями местных советов может быть очень сложным и непредсказуемым”, – сказала Мовчан.

Она объяснила, что раньше Минздрав делил между областями деньги, выделенные из госбюджета на систему здравоохранения, “по принципу, сколько там людей проживает”.

“А дальше каждый областной департамент здравоохранения их как-то распределял внутри области. Кому эти деньги пойдут, на какую помощь, в какие больницы – не было таких данных… Если мы возвращаемся к историческому бюджету – это снова разделить 72 млрд на 24 области. Это означает, что правил игры нет. Вот представьте себе, что правила дорожного движения исчезли, нет светофоров, нет пешеходных переходов, а 300 000 машин по городу все так же ездят, автобусы, троллейбусы, велосипеды. И коней еще туда добавить. Кто-то кого-то может сбить, могут погибнуть люди, но никто не виноват – ведь нет правил игры”, – сказала она.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

5 мая в НСЗУ сообщили, что ведомство заключило договоры с 1645 больницами. 954 учреждения по договору с НСЗУ получили большее финансирование, чем ранее в рамках субвенции.

С приходом на должность министра в марте Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент. По данным главы государства, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы.

Мовчан сказала, что не понимает, откуда взяли информацию о 50 тыс. увольнений. По расчетам НСЗУ, “не будет покрыто финансированием 6000–7000 человек медицинского персонала”. Что касается закрытия больниц, то, по словам Мовчан, “президент знал, что неэффективные и опасные для пациентов больницы будут закрываться”.

“Эту концепцию поддержали и президент, и премьер-министр, тогда это был Алексей Гончарук. И с ноября по апрель в этой концепции не изменилось ни единого слова”, – сказала Мовчан.

В начале мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает “справедливые тарифы”, по которым будут финансировать отрасль.