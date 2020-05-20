В КРЭТ заявили о кампании по дискредитации после пожаров в больницах

20.05.2020, 9:16, Новости дня

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») заявил, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга он стал целью «массированной информационной кампании» с целью дискредитации.

В пресс-релизе концерна говорится, что на фоне трагедий в больницах Москвы и Петербурга была развернута «информационная кампания, направленная на дискредитацию госкорпорации «Ростех», холдинга КРЭТ, «Уральского приборного завода», российской промышленности, в целом», передает РИА «Новости».

В ходе этой кампании, по мнению корпорации, «используются непроверенные анонимные источники, публикуются недостоверные сведения». Кроме того, «фиксируются попытки подкупа (…) сотрудников, которых просят дать «разоблачающие» интервью за вознаграждение».

В качестве примера КРЭТ привел статью интернет-портала Mash, который со ссылкой на неназванного сотрудника завода-производителя ИВЛ написал, что сборкой аппаратов занимаются «совершенно некомпетентные люди или даже студенты» и якобы используются некачественные комплектующие.

«В связи с изложенным мы намерены принять исчерпывающие меры для защиты законных прав компании и привлечения виновных к ответственности вплоть до уголовной», – говорится в сообщении КРЭТ.

Отмечается также, что расследование инцидентов с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) затрагивает конкретную партию ИВЛ, остальная техника продолжает работать в российских и зарубежных клиниках.

В компании также сообщили, что для увеличения объемов производства в период пандемии на «Уральский приборостроительный завод» (производитель аппаратов) направлены «квалифицированные специалисты других предприятий из контура КРЭТ».

«Предприятие дополнительно привлекло более 100 сотрудников. Все специалисты с учетом уже имеющейся квалификации прошли дополнительное обучение и инструктаж», – заявили в компании.

Ранее на АО «Уральский приборостроительный завод» прошла проверка Следственного комитета – по версии следствия, аппараты ИВЛ этого завода могли стать причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых погибли шесть человек.

Росздравнадзор после этих пожаров объявил о приостановке обращения аппаратов ИВЛ «Авента-М».