 

Стало известно об одобрении правительством отсрочки исполнения «закона Яровой»

20.05.2020, 9:08, Новости дня

Правительство по решению первого вице-премьера Андрея Белоусова разрешило отсрочить исполнение норм «закона Яровой» о хранении трафика, сообщили СМИ.

По данным газеты «Ведомости», в условиях пандемии значительно возросла нагрузка на сети передачи данных. В этой ситуации операторы связи обратились к властям с просьбой отложить вступление в силу ряда норм «пакета Яровой». 

Речь, в частности, идет о ежегодном увеличении на 15% емкости хранилищ данных. Кроме того, было предложено убрать из расчета емкости видеотрафик, объемы потребления которого значительно выросли на фоне распространения коронавируса.

По данным издания, Белоусов одобрил эту меру, а также идею об удаленной идентификации абонентов с помощью Единой биометрической системы.

Также власти отклонили несколько мер для телекоммуникационной отрасли – предложения о переносе срока уплаты налогов, арендных каникулах, снижение платы за радиочастотный спектр в три раза до конца 2020 года. 

При этом в число мер, одобренных кабмином, вошли удаленная идентификация абонентов посредством Единой биометрической системы (ЕБС) для оформления контрактов с операторами и упрощение процедуры ввоза радиоэлектронного оборудования.

Напомним, летом 2016 года президент Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов (так называемый «пакет Яровой»), который обязывает операторов связи и интернет-компании по шесть месяцев хранить информацию о фактах и содержании разговоров и переписки пользователей, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

В январе 2018 года российский кабмин признал обоснованной часть критики антитеррористического «закона Яровой» и согласился рассчитывать необходимый объем хранилищ данных исходя не из емкости сетей связи, а из фактического трафика.



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