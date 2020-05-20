В Санкт-Петербурге временно запретили прощание с умершими вне зависимости от диагноза

20.05.2020, 8:59, Новости дня

В Санкт-Петербурге временно не проводятся церемонии прощания с умершими, сообщает пресс-служба Смольного. Предписание главного государственного санитарного врача города “исключает осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза”.

Все организации, занятые в сфере ритуальных услуг, уже соблюдают это требование. “Вместе с тем, по мнению губернатора Александра Беглова, ситуация требует определить условия, при которых участие близких родственников или законных представителей в церемонии прощания и похорон будет возможно”, – говорится в сообщении Смольного.

В настоящее время администрация Петербурга совместно с Роспотребнадзором определяет “порядок участия в прощальных церемониях при соблюдении необходимых противоэпидемиологических норм и правил”. Решается вопрос о том, чтобы приспособить для этих целей один из девяти ритуальных залов крематория Санкт-Петербурга.

В пресс-службе напомнили, что на кладбищах Санкт-Петербурга услуги по организации церемоний прощания не предоставляются, но запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников нет.

Ранее аналогичный порядок проведения похорон был установлен в Петербурге для умерших с подтвержденным COVID-19.

Как сообщили “Фонтанке” в справочной службе ГУП “Ритуальные услуги”, закрытые гробы теперь стали обязательными для всех покойников. “Тела же все равно находятся все вместе (в морге), это для вашей же безопасности”, – пояснила оператор.

Санкт-Петербург находится в тройке лидеров по числу заболевших коронавирусной инфекцией. По данным городского штаба, в городе умерли 95 человек с COVID-19. Также, по словам губернатора Александра Беглова, 694 человека скончались от внебольничной пневмонии.