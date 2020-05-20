Американцы на карантине стали чаще видеть призраков

20.05.2020, 8:59, Разное

Вот уже три месяца во многих странах мира объявлена массовая самоизоляция из-за эпидемии коронавируса. Люди все свое время сидят по домам, поэтому не удивительно, что возросло количество сообщений о наблюдении в домах паранормальной активности.

Больше всего это видно по американцам, которые завалили Reddit и другие сайты историями о том, что в их доме происходит что-то необычное.

Издание The New York Times обратило внимание на этот феномен и посвятило ему специальную статью, в которой опубликовало особенно интересные истории о необычных звуках, перемещающихся предметах и видениях.

23-летний житель Лос-Анджелеса по имени Эдриан Гомес живет в квартире со своей подругой и работает удаленно. Первые несколько дней самоизоляции были самыми обычными, они занимались кулинарией, уборкой и другими делами. Ничего странного не видели и не слышали (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Но потом началось то самое. Сначала по ночам начала дергаться дверная ручка, словно кто-то хотел войти в его спальню. При этом ручка издавала такой грохот, что было слышно по всему дому. Никого за дверью конечно же не оказалось.

Потом, а это была середина апреля, Эдриан лежал в своей постели, когда заметил что оконная штора-жалюзи сама собой начала подергиваться и трястись. Окно при этом было закрыто, поэтому это точно был не ветер. И другие жалюзи не двигалась. В доме Гомеса живут кошки, однако в тот момент ни одной из них точно не было рядом с окном.

Эдриан тщательно все осмотрел и не обнаружил у окна ни жуков, ни птицы, ни чего бы то еще, что могло бы вызвать движение шторы. В конце концов он списал аномалию на небольшое землетрясение, какие часто наблюдаются в Калифорнии.

По словам Эдиана, когда он заметил дергающуюся штору, это так его напугало, что он закутался в одеяло и ощутил себя персонажем фильма ужасов. А потом Эдриан и его подруга стали слышать как кто-то ходит на потолке, при этом над ними никто не живет, они точно это знают.

Жалюзи в спальне Эдриана

"Я считаю себя рациональным человеком", – говорит Эдриан Гомес, который работает в IT-компании, – "Я пытался думать о том, какая логическая и осязаемая вещь может вызвать подобное явление. Но у меня не было ответов и тогда я начал думать, что может быть происходит что-то иное".

Множество других сообщений, полученных от людей, находящихся в самоизоляции, включают в себя бестелесные голоса, темные фигуры, непонятное поведение электроники в доме, невидимые животные (кошки), которые запрыгивают на кровать, прикосновения невидимых рук, а в некоторых случаях и "классические" полноценные наблюдения полупрозрачных призрачных силуэтов людей.

Некоторые из авторов этих историй были очень напуганы, но другие похоже были даже не против того, что с ними произошло нечто сверхъестественное. Официальная наука отрицает существование призраков, а все подобные случаи списывает на игры воображения, но согласно опросу, проведенному в США в 2019 году, 45% взрослых американцев верят в привидения.

В 2009 году в США был проведен похожий опрос и тогда целых 18% американцев признались, что лично сталкивались с призраками или явлениями, которые могли быть вызваны присутствием в доме призрака.

42-летний Патрик Хиндс до эпидемии вместе со своим мужем и дочерью проживал на Манхэттене, но когда все началось, они переехали в "очаровательный" коттедж в западном Массачусетсе, который они арендовали на время эпидемии через сервис Airbnb.

Однажды ночью Патрик проснулся около 3 часов, желая выпить стакан воды. Он вышел на кухню и внезапно заметил там белого мужчину, которому на вид было лет 50 и который был одет в потрепанную военную форму времен Второй Мировой войны. На голове у него была кепка и он сидел за столом как ни в чем ни бывало.

"На несколько секунд мне показалось это совершенно нормальным, но потом до меня дошло и я подумал "Стоп, что это такое происходит?". И когда я снова посмотрел на него, там его уже не было, мужчина исчез. Это не было пугающим или угрожающим явлением, на самом деле я на следующее утро даже не пояснил об этом своему мужу, мне просто не пришло такое в голову".

Жители США и правда стали чаще видеть призраков, в этом убежден исследователь аномальных явлений Джон Э.Л. Тенни, который ведет на ТВ шоу под названием "Ghost Stalkers". До эпидемии он получал в среднем 2-5 сообщений в месяц о призраках в доме, сейчас же он получает 5-10 сообщений каждую неделю.

Похожий странный всплеск аномальных явлений Тенни ранее наблюдал в 1999-2000-х годах. Тогда резко возросло количество сообщений об НЛО, призраках и полтергейсте. По его мнению подобное каким-то образом связано с общей возрастающей тревожностью людей или же их повышенной бдительностью.

При этом Тенни уверен, что подавляющее большинство подобных сообщений можно полностью объяснить логически и по своей природе они не являются ничем мистическим.

"Когда солнце встает, дом начинает прогреваться, кирпичи трещат и лопаются, дерево расширяется. Обычно люди не слышат этого, так как уходят на работу. Их дом всегда издавал такие "странные" звуки, просто у них не было времени это заметить".

Но множество случаев не объяснить просто треском кирпичей или дерева. 26-летняя Дженни Коуэн из Нэшвилла уверена, что еще со времен колледжа ее преследует призрак по имени Мэтью. Она нередко слышала звуки, словно кто-то невидимый бегает по ступеням лестницы в их доме. Эти звуки слышал и ее муж Уилл Коуэн. "Они не похожи на шаги кошки или обычный треск дерева", – говорит он.

Лестница и ванная в доме Коуэнов

В марте эта пара стала сидеть дома из-за эпидемии и теперь они стали еще чаще замечать странности в их доме. Три раза во время душа в ванной Уилла резко поливало ледяной водой, хотя с водопроводом все было нормально, он проверял. В том, что это было что-то аномальное он убедился, когда после одного такого случая увидел, что кран с горячей водой был просто выкручен так, что вода не шла.

31-летний учитель Керри Данлоп живет в односпальной квартире в районе Риджвуд, Квинс (Нью-Йорк) вместе со своей подругой Александрой Коул. Еще прошлым летом в их квартире Керри заметил призрака. Это произошло, когда он пошел ночью в туалет и заметил в ванной комнате светящийся силуэт женщины. Она исчезла, когда он включил свет.

Недавно, находясь в самоизоляции, Керри внезапно проснулся ночью от ощущения, что его подруга Александра поправляет ему одеяло у ног. Потом он ощутил, что девушка легла рядом с ним. Он позвал ее по имени, не открывая глаз, но она ему не ответила. А потом он услышал как его девушка выходит из ванной и оказалось, что до того ее в спальне не было.

"Это было так странно, очень странно", – говорит Керри. Ни он, ни его подруга не боятся призраков, более того, они даже получили положительное впечатление, зная, что они в доме не одни и что тут живет кто-то еще.

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