Еще одно доказательство реинкарнации: Случай с Дженни Кокел

20.05.2020, 8:58, Разное

Что происходит с человеком после смерти? Этот вопрос мучает всех людей и на него в разное время было дано множество разных ответов. Один из таких ответов подразумевает, что человеческая душа вселяется в другое тело и продолжает свою жизнь на Земле в нем. Это называется реинкарнацией.

Как правило после вселения в новое тело, вся память о прежней жизни полностью исчезает, но если представить что кто-то может вспомнить какие-то ее детали, что он сделает после этого? Наверняка постарается отыскать свою прежнюю семью.

Именно это произошло с британкой Дженни Кокелл (Jenny Cockell). Случай этот в наши дни малоизвестный и о нем пишут в основном лишь британские исследователи паранормальных явлений. Однако он любопытен тем, что его широко освещала пресса и что Дженни ни разу не заподозрили в подлоге или мошенничестве (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Дженни Кокелл с фотографией Мэри, которой она была в прошлой жизни

Дженни родилась в начале 1950-х годов и когда ей исполнилось 4 года, она стала видеть очень яркие, реалистичные, а порой и пугающие сны. В ее сновидениях были совсем иные места, в которых она никогда не бывала, и она видела себя совсем в ином образе.

Сначала эти сны были редкими и обрывочными, как осколки чего-то, но чем старше становилась Дженни, тем более детальными были ее странные сны.

В этих снах Дженни видела себя взрослой ирландкой, которая жила в обстановке 1930-х годов. Звали ее Мэри. Она была замужем и как добропорядочная ирландская женщина той эпохи родила семерых детей. Все домашнее хозяйство висело на ней, так как муж почти не помогал, зато был алкоголиком и постоянно оскорблял свою жену.

В этих снах Дженни постоянно видела одну и ту же улицу, именно там стоял дом Мэри. Бытовые сны, в которых на Мэри нападал ее муж, были очень пугающими для девочки, но самыми страшными были сны, в которых Дженни видела, как Мэри умерла. Произошло это после изнурительных восьмых родов. Мэри мучилась и никак не могла разродиться.

Эти сны были настолько мрачными и полными боли и отчаяния, что Дженни просыпалась со слезами в глазах и наполненная скорбью. Помимо этого еще было очень сильное ощущение вины, Дженни в образе Мэри переживала за своих детей, которые после смерти Мэри остались на алкоголика мужа, который явно не мог позаботиться о них как полагается.

Даже когда Дженни подросла, эти пугающие сны не оставили ее, напротив, они наложились на ее жизнь словно второй фон в декорациях на рабочем столе мультипликатора. При этом Дженни никому не рассказывала об этом. Сначала она просто не понимала, что это аномалия, она думала, что подобное происходит и с другими людьми.

Дженни стала взрослой, вышла замуж, у нее пошли свои дети и лишь тогда она стала задумываться над тем, что подобные сны видят далеко не все и что это необычное явление. После этого ей в голову пришла мысль, что она видит свою прошлую жизнь и что она может найти доказательства этого, если разыщет ту улицу и ту самую семью.

Она знала. что живет в Ирландии, но не знала ни названия города, ни иных ориентиров. Поэтому она стала рассматривать карты Ирландии и вскоре поняла, что ее всякий раз что-то влечет к городку под названием Малахайд, который находится к северу от Дублина.

Когда она обнаружила фото этого города, то поняла, что они тоже знакомы ей, часть из этих улиц она видела в своих снах! Однако других подробностей она так и не могла вспомнить, а так как все это сидело в ней как застрявший осколок стекла, в 1988 году Дженни решилась пройти сеанс регрессивного гипноза.

"Во время сеанса я плакала, когда она плакала. Я испытывала ее боль как свою. Я была Мэри и мое прошло стало еще более реальным. Я ощущала запах травы на склонах за пределами большого сельского дома и дышала весенним свежим воздухом. Мне задавались вопросы и я механически отвечала на них, а сама тем временем свободно бродила по местам, которые видела и осязала как реальные. Я могла коснуться вещей и я ощущала запах того воздуха, как будто я физически была там", – рассказывала Дженни.

После сеанса в 1989 году Дженни решилась на еще более радикальный поступок, она полетела в Ирландию, в Малахайд, чтобы своими глазами увидеть это место. Оказавшись там, она без труда могла ориентироваться в городе, потому что откуда-то знала расположение всех улиц и достопримечательностей. До того она ни разу не была в Ирландии.

"Я заметила места, которые изменились со времен Мэри. К примеру я увидела, что застройщик заменил здание магазина, а старый причал переделали в новый – красивый и бетонный. Я знала. что дом Мэри находится рядом с еще несколькими частными домами в середине заболоченного луга. И я обнаружила это место, это было как раз вовремя. Дома уже снесли, но там еще были руины от них. Вскоре их тоже снесли и на этом месте начали строить новый жилой комплекс".

В попытках узнать о судьбе детей Мэри, Дженни начала расспрашивать местных жителей, а потом пошла проверят записи в церкви и местной больнице. Ей удалось обнаружить, что под все ее описания подходит женщина по имени Мэри Саттон. У нее было 8 детей и она умерла во время рождения последнего ребенка.

Мэри Саттон с одним из своих детей

После этого Дженни обнаружила, что когда Мэри Саттон умерла, ее детей расформировали, кого-то послали к дальним родственникам, кого-то забрали в детский приют. Дженни продолжила расследование и внезапно обнаружила, что большинство этих людей еще живы, хотя им уже было за 70 лет.

"Я очень долго беспокоилась о том, стоит ли мне связаться с детьми Мэри. Я думала, что могу нанести им вред, если явлюсь и скажу, что я была их матерью в прошлой жизни. Но в итоге я решила дать им выбор. связаться и рассказать о себе, а потом ждать их реакции, захотят ли они встречи со мной или нет".

Перед знаменательной встречей Дженни связалась с журналистами ВВС и все им рассказала, после чего попросила их заверить детали ее прошлой жизни, о которых она помнит. Этих деталей было очень много и ни одна из них не противоречила другой. Лишь после этого Дженни начала искать детей Мэри.

Дженни Кокелл с пятью пожилыми детьми Мэри Саттон

Сначала она обнаружила Сонни Саттона, старшего сына Мэри. Он согласился на встречу с ней и ушел очень впечатленный тем, как много Дженни знала о жизни его матери и о том, как все они жили в их доме. Дженни знала даже самые незначительные детали, о которых не знал никто, кроме детей Мэри.

Потом Дженни встретилась с дочерью Мэри по имени Филлис Клинтон. Позже Филлис с удивлением рассказывала, что Дженни Кокелл знала даже о том, какие картины висели у них в доме на стенах и как стояла мебель. Она призналась, что ей очень сложно поверить в реинкарнацию, но она чувствует, что Дженни говорит правду.

Всего Дженни обнаружила пятерых детей Мэри и не все из них поверили в ее слова. Однако большинство были уверены в том, что сам Бог пожелал так, чтобы их мать подала им весточку спустя все эти годы. Чтобы их семья снова собралась как раньше.

Эта история широко освещалась британскими журналистами, а потом попала в разные документальные фильмы об аномальных феноменах. Дженни Кокелл также выпустила книгу обо всем этом, по которой был снят телефильм "Вчерашние дети" ("Yesterday's Children").

Некоторые скептики все равно уверены в том, что вся эта история какой-то подлог, но Дженни уверяет, что никак не реагирует на эту критику, потому что для нее она пустые слова. Она уверена в том, что с ней произошло и что все это по настоящему. Сейчас Дженни Кокелл пожилая пенсионерка и она стойко держится своих слов.

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