Призрак или сбой камеры? В Северной Осетии засняли велосипедиста-невидимку

20.05.2020, 8:58, Разное

Необъяснимое логическими причинами явление попало на камеру видеонаблюдения (смотрите видео ниже) , установленной на одной из дорог Северной Осетии (Россия). Камера стоит на трассе недалеко от посёлка Мизур в Алагирском районе. Во время ночной съемки в неуказанный день по этой трассе проехал странный человек на велосипеде.

Странность заключалась в том, что силуэт этого велосипедиста можно было увидеть лишь в режиме тепловизора, а без него на дороге никого не было видно, кроме …следов от колес невидимого велосипеда, который ехал по покрытому дождевой водой асфальту.

Слева съемка в режиме тепловизора, справа в обычном режиме

Это видео было выложено в инстаграм-аккаунт Владикавказ | Осетия @northossetia и всего за сутки ролик получил почти 60 тысяч просмотров. Комментировали ролик тоже довольно активно и в основном с шутками про то, что велосипедист-призрак нарушил самоизоляцию. Некоторые не поверили в увиденное.

"Тепло излучает только живое, значит это точно не призрак", – резонно отметил один из комментаторов.

"Нет, а как передвигаться? Самоизоляция, масочный режим, штрафы! Маскировка-высший пилотаж!", – посмеялся другой.

Так или иначе, за прошедшее время ролик попал и в некоторые СМИ и пока так и не удалось объяснить, что за странное явление на нем запечатлено. Может ли это быть каким-то техническим сбоем во время съемки или тут и правда что-то сверхъестественное.

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