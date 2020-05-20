Настройки приватности в Chrome станут намного проще

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20.05.2020, 8:56, Новости дня

Настройки приватности и безопасности в браузере Chrome скоро станут намного более простыми и интуитивными. По сообщению компании Google, раздел с настройками и в десктопной версии приложения вскоре будет полностью переработан, а все его ключевые элементы вынесут в две новые секции.

Одна из них – You and Google (“Вы и Google”) – разместится на самом верху страницы. Из этой секции можно будет управлять данными, которые хранятся в аккаунте Google и доступны на разных устройствах, из другой – управлять разрешениями, ранее выданными сайтам на доступ к местоположению, камере и микрофону.

В режиме приватного просмотра Incognito (“Инкогнито”) любые сторонние куки-файлы теперь могут быть полностью заблокированы. Самая востребованная кнопка в разделе “Конфиденциальность и безопасность” – “Очистить данные просмотра” – переедет в верхнюю часть, так что пользователи смогут обнулять историю намного быстрее.

Помимо этого, в Chrome внедрят автоматизированную проверку безопасности. Нажатием одной кнопки можно будет узнать о наличии обновлений, просканировать сторонние плагины на угрозы, а также проверить, были ли скомпрометированы пароли пользователя.

При желании, в новой версии браузера могут быть включены две новые функции безопасности. Первая – Enhanced Safe Browsing (“Улучшенный безопасный просмотр”) – позволит убедиться в безопасности сайтов и загрузок, вторая – Secure DNS (“Безопасный DNS”) – оградит от посещения или перенаправления на фишинговые страницы.

Релиз новой версии Chrome ожидается в ближайшие недели.

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Вести.Hi-tech



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