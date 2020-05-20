 

Лесники спасли провалившуюся в бочку с водой сову

20.05.2020, 8:56, Новости дня

В Бурятии лесники спасли сову. Птица оказалась в бочке с водой. Такую емкость ставят лесозаготовители на случай пожара — в бочке постепенно набирается дождевая вода. Вероятно, любопытная сова случайно провалилась.

Сотрудники лесной охраны знают лесные тропинки, как свои пять пальцев, передает ГТРК "Бурятия". Выехав на патрулирование леса в Селенгинский район, обнаружили на тропинке бочку с водой, из которой доносились странные звуки – как будто бьет током.

Лесовод, Анатолий Яньков поделился: "Слышим в бочке барахтанье. Заглянули внутрь, а там сова сидит, мокрая вся. Нашли большую варежку, и аккуратно достали птицу. Все это время она издавала звуки".

Убедившись, что сова не пострадала, лесники аккуратно пристроили ее на ветке дерева подальше от бочки. Птица была сильно испугана, но к вечеру покинула место происшествия.

Текст:

ГТРК "Бурятия"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / В Храме Гроба Господня в Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня

08.04 / Росгвардия выразила готовность принять пациентов с коронавирусом в своих госпиталях

07.04 / Претенденты проекта «Волонтеры Конституции» сдадут «Гражданский экзамен»

30.03 / Число выздоровевших от коронавируса в Подмосковье выросло до 14 человек

09.05 / Президент “Лиона” назвал дату матча 1/8 финала Лиги чемпионов против “Ювентуса”

07.04 / Московский депутат пожелала больной Бабкиной смерти

19.05 / Россия помогла британцу вернуться домой из Северной Кореи

24.04 / Компания Volvo анонсировала новую базовую версию XC90 в России

01.05 / ЕР инициирует изменения в трудовом законодательстве

17.04 / В Москве за незаконное ношение полицейской формы задержали участника Pussy Riot Верзилова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска