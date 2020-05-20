Лесники спасли провалившуюся в бочку с водой сову

20.05.2020, 8:56, Новости дня

В Бурятии лесники спасли сову. Птица оказалась в бочке с водой. Такую емкость ставят лесозаготовители на случай пожара — в бочке постепенно набирается дождевая вода. Вероятно, любопытная сова случайно провалилась.

Сотрудники лесной охраны знают лесные тропинки, как свои пять пальцев, передает ГТРК "Бурятия". Выехав на патрулирование леса в Селенгинский район, обнаружили на тропинке бочку с водой, из которой доносились странные звуки – как будто бьет током.

Лесовод, Анатолий Яньков поделился: "Слышим в бочке барахтанье. Заглянули внутрь, а там сова сидит, мокрая вся. Нашли большую варежку, и аккуратно достали птицу. Все это время она издавала звуки".

Убедившись, что сова не пострадала, лесники аккуратно пристроили ее на ветке дерева подальше от бочки. Птица была сильно испугана, но к вечеру покинула место происшествия.

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ГТРК "Бурятия"