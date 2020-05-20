Фрегат «Адмирал Григорович» впервые отправился в Индийский океан

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20.05.2020, 8:53, Новости дня

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» совершит дальний поход в Индийский океан, сообщили в пресс-службе ЧФ.

«Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» совместно со спасательным буксирным судном «Профессор Николай Муру» начали прохождение Суэцкого канала в направлении Индийского океана. Экипажи фрегата и спасательного судна ЧФ совершают переход в акваторию Индийского океана для демонстрации флага Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение ЧФ.

Как уточнили на флоте, для фрегата это первый поход в данный регион.

Напомним, в начале мая экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» провели учения в Средиземном море.



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