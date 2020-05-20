Партия Порошенко отреагировала на опубликованные записи его разговора с Байденом

20.05.2020, 8:48, Новости дня

В партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко назвали «российской провокацией» опубликованную ранее аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

В партии заявили, что опубликованные фрагменты записи сфабрикованы, чтобы дискредитировать Украину, передает украинский «5 канал».

Отмечается, что эта «российская провокация» направлена на то, чтобы подорвать «двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов» и искусственно вовлечь украинскую сторону в американскую избирательную кампанию.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, экс-президент Украины Петр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри.

На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.