 

В Петербурге родственникам запретили прощаться с умершими вне зависимости от причин их смерти

20.05.2020, 8:42, Разное

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу запретило церемонии прощания с умершими вне зависимости от причин их смерти. Постановление главного санитарного врача северной столицы оказалось в распоряжении «Фонтанки».

«Исключить осуществление ритуальных церемоний и прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза», — говорится в документе. В местном управлении Роспотребнадзора объяснили это нововведение «продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки».

Стоит отметить, что пока этот документ нигде не опубликован, журналистам «Фонтанки» его фотографию прислал один из читателей. В ГУП «Ритуальные услуги» изданию пояснили, что хоронить всех покойников действительно будут в закрытых гробах, даже если причиной их смерти стало ДТП. «Тела же все равно находятся все вместе (в морге), это для вашей же безопасности», — рассказали изданию в справочной службе компании.

В начале апреля Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу предписал хоронить в закрытых гробах умерших от коронавирусной инфекции и запретил родственникам с ними прощаться. Согласно официальной статистике, в северной столице зафиксировали 11340 случаев заражения COVID-19, 95 жителей города с таким диагнозом скончались.

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Источник: Новая газета



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