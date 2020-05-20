“Мы все переболеем”: доктор Мясников сделал пугающий прогноз

20.05.2020, 8:40, Разное

Врач и телеведущий Александр Мясников в очередной раз напомнил россиянам, что антитела коронавируса можно обнаружить лишь через 12 дней после заражения. Если у человека их не нашли, это не значит, что он не болеет, уверен эксперт.

Кстати, при проведении ПЦР-диагностики результат также может стать неверным. Всему виной в таком случае неправильно взятые анализы.

Мясников посоветовал народу просто продолжать жить. Коронавирусная инфекция в итоге все равно возьмет свое.

“Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть – помрут”, – заявил доктор.

Специалист также решил ответить на часто задаваемый вопрос, почему ранее смертность от внебольничной пневмонии была ниже. Мясников считает, что это вовсе не так. Оказывается, умирает каждый третий пациент старше 65 лет, которому диагностировали такое заболевание.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Май 2020 в 10:56 PDT

Тем временем в России количество зараженных коронавирусом превысило 300 тысяч. Скончались более 2,8 тысячи пациентов, выздоровели 76,2 тысячи.