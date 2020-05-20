 

Глава Всемирного банка предрек массовое обнищание людей по всему миру

20.05.2020, 8:40, Разное

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 может произойти массовое обнищание людей по всей планете. По словам экономиста, за чертой бедности могут оказаться до 60 миллионов человек.

Малпасс отметил, что в своих прогнозах эксперты предрекают значительное падение мировой экономики. Это сведет на нет эффект всех мер, принятых для борьбы с бедностью за последние три года. Он заявил о готовности ВБ выплатить 160 миллиардов долларов для помощи странам с наиболее напряженной ситуацией, передает РИА Новости.



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